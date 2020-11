Samantha desvela sus planes para la “vieja-nueva” Taberna de Pedraza

La popular Samantha Vallejo-Nágera (Master Cheff) abrirá según termine el confinamiento perimetral de noviembre -y si el covid19 y la autoridad lo permiten- su nueva aventura empresarial, el restaurante-bar-casa de huéspedes CasaTaberna, tras varios meses de reformas en una de las más emblemáticas casas blasonadas de la plaza mayor pedrazana y cuya planta baja acogiera durante 200 años la taberna de Mariano, cerrada en 2015.

La propia Samantha lo explicaba en la web Descubre Pedraza, detallando que el nuevo establecimiento responde a un triple concepto. Por un lado está lo que sería propiamente una taberna, con oferta de desayunas y cañas y tapas, cenas, básicamente a la brasa, con postres y pinchos, todo “con un toque Samantha”. “La taberna tendrá la terraza de siempre, un poquito más grande, el interior y el hall de entrada”, explicaba la gastro-empresaria.

El restaurante está orientado como asador, con la chuleta con pimientos y patatas como plato estrella, pero también carta de complemento, parrilla, y alternativa no cárnica. Por último, en la casa se han habilitado cinco habitaciones de gran lujo “austero-campestre, muy bonitas. Todas con su chimenea, con sus vistas, su ventana, su cuarto de baño maravilloso, su bañera, su luz. La verdad es que es un sitio muy apetecible para quedarte toda la vida, casi”, explica Samantha.

“Vendedora” de Pedraza

Toda la vida no pero casi la mitad de ella es lo que lleva Samantha radicada en la villa y convertida ya en su prescriptora más mediática. Hasta el punto que esta nueva aventura tiene un bastante de recuperación del patrimonio pedrazano, si bien la televisiva empresaria culpa de la aventura a su marido, el enólogo Pedro “Peru” Aznar. Explica Samantha “A mí siempre me ha apetecido tener un negocio de hostelería y la verdad es que un día me fui a ver La Taberna con mi marido y me dijo, anda, lo hacemos, tú y yo juntos. Yo llevo la carta, tú llevas la comida, se lo dejamos a nuestros hijos… Vamos, casi me desmayo de la

pereza porque yo no quería trabajar más. Estoy en la tele, tengo un catering, tengo muchos hijos, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, estoy muy ocupada y la verdad es que mi tiempo de Pedraza es mi tiempo sagrado de descanso, aunque también tengo una finca de bodas. Pero él utilizó sus encantos y me propuso un plan tan bonito de rehabilitarlo. Y nada, nos lanzamos a la aventura, compramos el edificio con mucha ilusión y empezamos con la obra. Ha sido complicado con el covid pero estamos llegando al momento de abrir y estamos súper ilusionados”.

“Mi negocio más bonito”

Magnífica noticia para Pedraza, que se dota de un potente reclamo -uno más- para consolidar la Villa como una excursión obligatoria en el centro peninsular. Precisamente disfrutarla es el objetivo de Casa Taberna. “creo que ahora mismo el ocio está más orientado a un no consumismo y a un disfrute tranquilo… Me voy a un pueblo, enciendo la chimenea, pongo música, me leo un libro, veo una peli, estoy tranquila en una súper habitación de hotel, como unos platazos, me doy un paseo por el pueblo que me dé la brisa fresca en la cara… Espero que lo disfrutemos todos juntos. Es un negocio que no es para nada el más rentable que haré en mi vida, pero sí el más bonito”, explica.