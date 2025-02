Roncero comparte en Magullo sus anécdotas con el Real Madrid

La Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva puso ayer punto y seguido a los diferentes actos organizados en torno al cuarenta aniversario de su Gala del Deporte con una nueva edición, la quinta ya, de sus ‘Jornadas de Periodismo entre líneas’, con las que trata de hacer hincapié en el valor literario que puede llegar a tener el periodismo deportivo.

Con Tomás Roncero, subdirector del Diario AS, -y uno de los periodistas que más filias y fobias despierta entre los aficionados al fútbol- como invitado, el evento celebrado en el complejo hostelero Venta Magullo sirvió para presentar ‘Eso no estaba en mi libro del Real Madrid’ y para comprobar la pasión que el también colaborador de El Chiringuito de Jugones y Carrusel Deportivo siente por el conjunto blanco. Una pasión que, según reconocía el periodista, no ha escondido nunca; ni siquiera cuando comenzó a trabajar en El Mundo hace más de tres décadas y pudo haberle costado el puesto.

Durante más de una hora de conversación con Manuel Pacheco y Ana Vázquez, miembros de la directiva de la ASPD, Tomás Roncero recordó la primera vez que pisó el Santiago Bernabéu, cuando la zona de asientos era de hormigón y en invierno era imposible sentarse; reconoció que quiso dedicarse al periodismo en el momento en el que vio a un periodista entrevistando a Pirri a pie de campo; rememoró la época en la que el acceso a los jugadores era real e incluso se podía llegar a tener amistad con las estrellas de los equipos; argumentó la falsa creencia de que el Real Madrid fue el equipo del Régimen; o confesó que, a pesar de su carácter vehemente, trata de ser un jefe conciliador y dialogante con los periodistas con los que comparte Redacción en el diario AS.

Tras una breve ronda de preguntas en las que se mostró cercano y cariñoso con un público participativo, Roncero concluyó reconociendo su admiración por Rafa Nadal y que le habría gustado poder escribir la crónica de su remontada ante Medvedev en el Open de Australia de 2022. Además, admitió que, entre todos sus textos, elegiría una carta a Juanito escrita tras el encuentro en el que el Real Madrid estuvo a punto de remontar el 6-1 de la ida en la semifinal de Copa del Rey ante el Zaragoza en 2006.

El encuentro finalizó con el aplauso de los asistentes a un periodista que no esquivó ninguna pregunta, ni siquiera aquellas que tuvieron que ver con el papel que juegan en la actualidad los ‘youtubers’ o la situación actual de España, y que se hizo fotos, firmó y dedicó cada uno de los ejemplares de su libro a quienes así se lo pidieron.