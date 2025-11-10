Palazuelos se suma a la Red de Municipios Emprendedores de la FES

La Federación Empresarial Segoviana (FES) y el Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma han firmado el convenio de adhesión del municipio a la Red de Municipios Emprendedores, una iniciativa promovida por la Federación con el objetivo de impulsar la colaboración público-privada y favorecer el desarrollo económico en el territorio provincial.

El acuerdo fue suscrito por Andrés Ortega, presidente de la FES, y Jesús Nieto, alcalde de Palazuelos de Eresma, en un acto celebrado en las instalaciones empresariales de la calle Los Coches y al que asistieron otros representantes municipales.

Durante la firma, Andrés Ortega destacó que la incorporación de Palazuelos “refuerza una red que pretende generar un ecosistema favorable al emprendimiento, a la inversión y al asentamiento de empresas en toda la provincia”. Subrayó además el papel de los ayuntamientos “como aliados fundamentales para crear entornos locales donde las iniciativas empresariales puedan crecer con apoyo institucional y con servicios adecuados”.

Por su parte, Jesús Nieto agradeció la implicación de la Federación y señaló que “Palazuelos de Eresma es un municipio con una proyección económica notable, con tejido industrial, comercial y de servicios en expansión, y con un entorno idóneo para seguir atrayendo proyectos empresariales y nuevas oportunidades de empleo”.

Con esta adhesión, Palazuelos de Eresma se une a un grupo de municipios segovianos comprometidos con el desarrollo empresarial sostenible y con el fortalecimiento del emprendimiento local bajo el paraguas de la Red de Municipios Emprendedores de la FES.

Hasta ahora se han sumado a la firma de estos acuerdos los alcaldes de Riaza, Benjamín Cerezo; de El Espinar, Javier Figueredo; de Nava de la Asunción, Juan José Maroto; de Cantalejo, Ana Rosa Zamarro; de Prádena, Ismael Masedo; de Valverde del Majano, Olga Llorente; del Real Sitio de San Ildefonso, Samuel Alonso; de Cuéllar, Carlos Fraile; de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría; de Lastras de Cuéllar, Urbano Fernández; de La Lastrilla, Elisabeth Lázaro; de Sanchonuño, Carlos Enrique Fuentes; de Cantimpalos, Inés Escudero; de Coca, Fernando Aceves; de Ayllón, Rosalía Martín; o de Boceguillas, Cristina Cristóbal. En próximas fechas se incorporarán otras localidades de la provincia.