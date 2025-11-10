free web stats

Dos muertos tras chocar un camión y un turismo en la A-601, a la altura de Encinillas

Dos personas han perdido la vida este lunes en un accidente de tráfico registrado en la Autovía de Pinares (A-601), en el término municipal de Encinillas. El siniestro se produjo a primera hora de la tarde, cuando un turismo y un camión cisterna colisionaron en el kilómetro 104 de la vía, en sentido Segovia.

Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, el aviso se recibió a las 15:17 horas, momento en el que varios testigos alertaron de que el turismo había comenzado a arder tras el impacto. En el vehículo viajaban cuatro ocupantes.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Segovia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal de Medio Ambiente y recursos de Emergencias Sanitarias–Sacyl, incluido un helicóptero medicalizado.

Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de dos de los ocupantes del turismo, un hombre y una mujer. Las otras dos mujeres que viajaban en el vehículo fueron atendidas en el lugar y trasladadas para valoración médica, pendientes de evolución. El conductor del camión resultó ileso.

La Guardia Civil investiga ahora las causas del accidente.

 

1 Comment

  1. Yoyi

    10 noviembre, 2025

    Sería importante saber si el coche era eléctrico o híbrido. Últimamente se incendian mucho coches. ¿Casualidad?

