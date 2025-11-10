Dos personas han perdido la vida este lunes en un accidente de tráfico registrado en la Autovía de Pinares (A-601), en el término municipal de Encinillas. El siniestro se produjo a primera hora de la tarde, cuando un turismo y un camión cisterna colisionaron en el kilómetro 104 de la vía, en sentido Segovia.
Según informó el Centro de Emergencias 1-1-2 Castilla y León, el aviso se recibió a las 15:17 horas, momento en el que varios testigos alertaron de que el turismo había comenzado a arder tras el impacto. En el vehículo viajaban cuatro ocupantes.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Segovia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, personal de Medio Ambiente y recursos de Emergencias Sanitarias–Sacyl, incluido un helicóptero medicalizado.
Los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de dos de los ocupantes del turismo, un hombre y una mujer. Las otras dos mujeres que viajaban en el vehículo fueron atendidas en el lugar y trasladadas para valoración médica, pendientes de evolución. El conductor del camión resultó ileso.
La Guardia Civil investiga ahora las causas del accidente.
10 noviembre, 2025
Sería importante saber si el coche era eléctrico o híbrido. Últimamente se incendian mucho coches. ¿Casualidad?