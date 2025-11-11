free web stats

Detenidos seis ultras por la pelea en el partido Segoviana–Ávila

Posted By on 11, Nov, 2025

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por su presunta participación en los desórdenes públicos registrados el pasado 19 de octubre en Segovia, en el marco del partido de 2ª RFEF entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila. La operación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información, amplía significativamente los datos conocidos hasta ahora sobre los altercados vinculados a ese encuentro.

Según detalla la nota oficial, los hechos no se limitaron a la pelea puntual recogida el día del partido, sino que incluyeron una agresión previa, alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de seguidores locales vinculados al colectivo ultra “Segovirras” habría atacado con botellas y objetos contundentes a aficionados del equipo visitante en la calle Tercios Segovianos.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento permitieron identificar a varios implicados, lo que llevó a su detención y puesta a disposición judicial. La Policía continúa las gestiones para identificar a otros participantes.

Además de estas detenciones, se han propuesto sanciones administrativas para los seis arrestados y para otros 36 aficionados por supuestas infracciones de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las actas han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno.

La investigación está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia.

Estos nuevos datos revelan que los incidentes del 19 de octubre fueron más amplios y organizados de lo que se conoció inicialmente, cuando solo había trascendido la intervención policial tras el partido con un detenido y quince identificados en una pelea en la zona del Carmen.

6 Comments

  1. Lector

    11 noviembre, 2025

    ¡Qué bien se les da VoXear a algunos nostálgicos de las dictaduras!
    Pero no olvidéis o… “cabemos todos o no cabe no dios”.
    Y algunos por lo que pinchan, bien caben.
    Ya me gustaría verlos en una dictadura, ya 😉

    Post a Reply
    • Clamores del Eresma

      11 noviembre, 2025

      Pero tú sabes que los Segovirrias son de ultraizquierda, ¿no? Muy amigos de otras joyitas como los Bukaneros del Rayo, les Celtarras de Vigo y tribus de ideología similar. Esto de tener que meter a Vox con calzador en todas las noticias no sé si tiene mucho sentido.

      Post a Reply
    • Romano

      11 noviembre, 2025

      Querido lector es de suponer que seas o uno de los implicados o conocido de alguno de ellos. Por ende, tu opinión tiene 0 de credibilidad. Malotes y subnormales fuera de los campos

      Post a Reply
      • Lector

        11 noviembre, 2025

        Mis disculpas, es un comentario para la entrada de la suspensión del acto de “Palestina”, en la Biblioteca Pública del Estado que gestiona la JCyL

        Post a Reply
  3. ¿Y qué dice la Gimnástica Segoviana de esto?

    11 noviembre, 2025

    ¿Te imaginas llevar a tu hijo pequeño a ver al equipo de tu ciudad y que presencie una pelea entre supuestos aficionados? Dicen que los aficionados de Segovirras atacan con botellas. ¿Y si una botella le da a mi hijo? Si la Gimnástica quiere ser un club decente, debe tomar medidas.

    Post a Reply

