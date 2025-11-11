6 Comments

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por su presunta participación en los desórdenes públicos registrados el pasado 19 de octubre en Segovia, en el marco del partido de 2ª RFEF entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila. La operación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información, amplía significativamente los datos conocidos hasta ahora sobre los altercados vinculados a ese encuentro.
Según detalla la nota oficial, los hechos no se limitaron a la pelea puntual recogida el día del partido, sino que incluyeron una agresión previa, alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de seguidores locales vinculados al colectivo ultra “Segovirras” habría atacado con botellas y objetos contundentes a aficionados del equipo visitante en la calle Tercios Segovianos.
Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento permitieron identificar a varios implicados, lo que llevó a su detención y puesta a disposición judicial. La Policía continúa las gestiones para identificar a otros participantes.
Además de estas detenciones, se han propuesto sanciones administrativas para los seis arrestados y para otros 36 aficionados por supuestas infracciones de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las actas han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno.
La investigación está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia.
Estos nuevos datos revelan que los incidentes del 19 de octubre fueron más amplios y organizados de lo que se conoció inicialmente, cuando solo había trascendido la intervención policial tras el partido con un detenido y quince identificados en una pelea en la zona del Carmen.
11 noviembre, 2025
11 noviembre, 2025
Pero tú sabes que los Segovirrias son de ultraizquierda, ¿no? Muy amigos de otras joyitas como los Bukaneros del Rayo, les Celtarras de Vigo y tribus de ideología similar.
11 noviembre, 2025
Querido lector es de suponer que seas o uno de los implicados o conocido de alguno de ellos. Por ende, tu opinión tiene 0 de credibilidad. Malotes y subnormales fuera de los campos
11 noviembre, 2025
11 noviembre, 2025
¿Te imaginas llevar a tu hijo pequeño a ver al equipo de tu ciudad y que presencie una pelea entre supuestos aficionados? Dicen que los aficionados de Segovirras atacan con botellas. ¿Y si una botella le da a mi hijo? Si la Gimnástica quiere ser un club decente, debe tomar medidas.