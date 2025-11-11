6 Comments

La Policía Nacional ha detenido a seis personas por su presunta participación en los desórdenes públicos registrados el pasado 19 de octubre en Segovia, en el marco del partido de 2ª RFEF entre la Gimnástica Segoviana y el Real Ávila. La operación, desarrollada por la Brigada Provincial de Información, amplía significativamente los datos conocidos hasta ahora sobre los altercados vinculados a ese encuentro.

Según detalla la nota oficial, los hechos no se limitaron a la pelea puntual recogida el día del partido, sino que incluyeron una agresión previa, alrededor de las 15:00 horas, cuando un grupo de seguidores locales vinculados al colectivo ultra “Segovirras” habría atacado con botellas y objetos contundentes a aficionados del equipo visitante en la calle Tercios Segovianos.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de un establecimiento permitieron identificar a varios implicados, lo que llevó a su detención y puesta a disposición judicial. La Policía continúa las gestiones para identificar a otros participantes.

Además de estas detenciones, se han propuesto sanciones administrativas para los seis arrestados y para otros 36 aficionados por supuestas infracciones de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Las actas han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno.

La investigación está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia.

Estos nuevos datos revelan que los incidentes del 19 de octubre fueron más amplios y organizados de lo que se conoció inicialmente, cuando solo había trascendido la intervención policial tras el partido con un detenido y quince identificados en una pelea en la zona del Carmen.