Periodista segoviana se salva in extremis del ataque de un dron ruso en Ucrania

La cuellarana María Senovilla, periodista y fotógrafa, se salvaba del ataque de un dron ruso al vehículo que la transportaba en las cercanías de Kostyantynivka, en Donetsk. Junto con compañeros de diversos medios internacionales que cubren la guerra de Ucrania, Senovilla viajaba en una furgoneta blindada dela la ONG Proliska, que se dedica a la evacuación de población civil en zonas de combate, cuando el transporte fue alcanzado por un dron. El blindaje minimiza el impacto y los viajeros logran salir de la furgoneta idemnes.

A Russian drone hit a marked humanitarian vehicle carrying European journalists near Kostiantynivka in eastern Ukraine, N-tv reports. Austrian ORF correspondent Christian Verschütz and a Spanish colleague escaped seconds before the explosion. pic.twitter.com/ISfS2rXEb9 — WarTranslated (@wartranslated) November 8, 2025

Senovilla, reportera de guerra, fue finalista del Cirilo Rodríguez en 2023 y sus trabajos (tanto textos como fotografías) han sido publicados en medios internacionales como The New York Times, The Washington Post, The Guardian o The Telegraph. Ha cubierto conflictos en Sáhara Occidental, Angola o Argelia, pero es su trabajo en Ucrania, donde ha permanecido más de 400 días, lo que le ha valido el reconocimiento internacional.

El ataque se ha producido entre Kromatorsk y Prokovsk, en las cercanías de Kostyantynivka, zona especialmente disputada al ser la última bolsa de resistencia ucraniana en el Donestk, región donde ahora mismo se concentran los principales combates por el control de Prokovsk, a unos 70 kilómetros de donde se ha producido el ataque al convoy de periodistas el pasado 8 de noviembre.