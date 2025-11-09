Otro gol en el descuento da la victoria a la Sego ante el Rayo Cantabría

Le tocó remontar a la Segoviana ante el Rayo Cantabría, que empezaba dominando el partido y marcando el primero a los 18 minutos. Fue el punto de reacción de la Segoviana, que lograba el empate antes del descanso. No sería hasta el descuento, cuando los cambios que introdujo Iñaki Bea se asociaron para lograr el gol de la victoria. Juanma Domínguez recibía en la frontal, abría para que Ayan le pusiera el pase de la muerte a Ivo y este mandara el balón al fondo de la red. Un resultado que asienta a los segovianos segundos en la tabla, a un punto del líder, el filial del Oviedo.