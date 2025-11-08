Los Bomberos sofocan un incendio una cocina en Caño Grande sin heridos

Un incendio declarado en la tarde ayer viernes en una vivienda de la calle Caño Grande se saldó sin heridos y con daños materiales limitados, según informó el Servicio de Extinción y Salvamento de Segovia.

El aviso se recibió en el Centro de Emergencias 1-1-2 a las 20:30 horas. A su llegada, agentes de la Policía Local ya se encontraban en el domicilio e intentaban sofocar el fuego con un extintor de polvo. El incendio, localizado en la zona de la cocina, afectaba a la vitrocerámica y a la campana extractora.

Los bomberos continuaron las labores de extinción y lograron controlar el fuego rápidamente. Tras ello, realizaron la ventilación natural del inmueble para eliminar el humo acumulado.

Los inquilinos habían evacuado la vivienda antes de la llegada de los servicios de emergencia y no se registraron daños personales.