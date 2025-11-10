Una semana de cierre en Pascual Marín por obras de agua

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Servicio de Aguas, va a llevar a cabo obras para renovar una acometida domiciliaria de agua potable en el barrio de la Albuera. Por este motivo será necesario realizar un corte temporal de tráfico que afectará a la circulación rodada en la calle Pascual Marín, desde su confluencia con la calle Doctor Hernando.

A partir de las 8.30 horas de mañana martes, 11 de noviembre, quedará interrumpido el tráfico en dicho tramo, y se estima que la vía permanecerá cortada durante al menos una semana.

Durante este periodo, el tráfico de entrada al barrio se desviará por la calle Doctor Hernando, mientras que los vehículos que deseen salir de la zona podrán utilizar la calle de los Silverios como alternativa.

Afecciones al transporte público

Asimismo, el corte de tráfico afectará a la línea 3 de autobuses (Lozoya 1-Colón) que, ante la imposibilidad de acceder a la calle Pascual Marín, modificará temporalmente su recorrido. La línea se desviará por las calles Tejedores y los Silverios, recuperando su itinerario habitual en la calle Doctor Hernando. Por este motivo, la parada situada en la calle Pascual Marín se traslada provisionalmente a las inmediaciones de la rotonda de la calle Tejedores.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de los vecinos y usuarios antes las molestias que puedan ocasionar estas actuaciones, necesarias para mejorar la red de abastecimiento y garantizar un mejor servicio.