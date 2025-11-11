14 Comments

La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino ha denunciado la retirada sin previo aviso de la publicidad de un acto cultural sobre Palestina que estaba previsto celebrarse en la Biblioteca Pública de Segovia el próximo 13 de noviembre, pese a haber obtenido autorización y haber sido anunciado en los canales habituales del centro.
Según explica el colectivo, el programa había sido tramitado siguiendo el procedimiento establecido y contaba con el “visto bueno” de la directora de la Biblioteca, Carmen Delibes. El acto llegó a aparecer tanto en la página web oficial como en el tablón de anuncios de las instalaciones.
La situación, alegan, cambió el 4 de noviembre, cuando los organizadores comprobaron que la actividad había sido eliminada de ambos espacios de difusión “sin mediar aviso ni comunicación”, según señalan. En un primer requerimiento, la Plataforma asegura que la dirección del centro no ofreció explicación alguna sobre lo ocurrido, y en la respuesta al segundo requerimiento, la directora indicó que actuaba por “desconocimiento de los hechos”, pese a la existencia del visto bueno previo.
El colectivo considera que esta actuación supone una cancelación unilateral y denuncia tanto el incumplimiento del compromiso adquirido como el perjuicio ocasionado a invitados y organizadores. En la nota remitida a los medios, la Plataforma califica lo sucedido como un “atropello de los derechos ciudadanos” y una utilización “negligente” de una institución pública destinada a la promoción de la cultura y el acceso universal a la información.
Por el momento, la Biblioteca Pública de Segovia no ha ofrecido una explicación oficial más allá de esa referencia al desconocimiento, ni ha confirmado si el acto se mantiene, se cancela definitivamente o queda pendiente de una nueva valoración.
11 noviembre, 2025
A favor de que palestinos era el acto?? De Hamas que ejerce violencia represión y genocidio dentro de palestina contra otros palestinos críticos?.o a favor de al-fatha, que se oponen a Hamas, son menos beligerantes pero,como ellos, ahorcan gays y apedrean mujeres si las consideran adúlteras entre otras lindezas??…al-fatha sabía muy bien las consecuencias de su ataque y toma de secuestros..Israel tampoco es ningún santo
11 noviembre, 2025
Habéis puesto una foto de la biblioteca municipal. La biblioteca pública es la que está en Nueva Segovia.
11 noviembre, 2025
Dejaos de atropellos…, haced las fiestas en la Alameda y sin alcohol y las mujeres con velo. Ya de paso podéis organizar a la vez una por el pueblo saharaui si todavía os acordáis de él (ya no toca porque ahora sois promarroquíes…)
Mejor estábamos siendo equidistantes entre los terroristas de Hamas y los genocidas israelíes.
11 noviembre, 2025
Basta de utilizar a víctimas para movilizar el voto de izquierdas.
Es miserable.
11 noviembre, 2025
El problema es que se mezclan reivindicaciones legítimas con temas políticos.
La Biblioteca no está para celebrar actos con tintes políticos, en este caso de la izquierda.
Y lo mismo deberían hacer en los centros educativos.
11 noviembre, 2025
Qué vergüenza dan los comentarios que aquí se ponen, en su mayoría. Y la dirección de la biblioteca debería dar alguna explicación.
11 noviembre, 2025
Vergüenza la de Javier Bardem llevando una palestina al cuello en actos públicos y luego se va con su mujer a dar a luz a un hospital Israelí. Eso sí es una vergüenza.
Otra vergüenza el socialista este segoviano que salió hace poco en este medio y cuya empresa se dedica a la venta de armamento.
¿Seguimos Raúl?
11 noviembre, 2025
La hipocresía de Bardem: pide el boicot pero su hijo nació en el hospital judío más caro de Los Ángeles – Libertad Digital https://share.google/pyDhyt2MxMJa0XoMg
Ahí lo tienes Raúl. Hipocresía pura.
No engañáis a nadie ya.
11 noviembre, 2025
A los judios seardies,que no se cristianizaron, les expulsamos de sus casas en Segovia.
Siguen recordando sefarad y hablando castellano antiguo, aun hoy.
Los islamistas, nos invadieron y nos sometieron 7 siglos y siguen reivindicando sus “derechos”
Que recuerde, ni un solo atentado judio en España.
Cuantos muertos van por atentados islamicos?.
Y para algunos que leen poco. Recuerden lo que decia FRANCO “Contubernio JUDEO MASONICO”
Vamos a setas o a rolex
11 noviembre, 2025
Las bibliotecas son sitios públicos para leer, no para hacer actos políticos. Los pueden hacer en el Palacio del marqués Peñalosa.
11 noviembre, 2025
Para cuando un acto defendiendo alos saharauis??,que dejamos abandonados a su suerte??..o para eso no hay subvenciones ya??..y alguno habla de hipocresía y alguna habla de pena…
11 noviembre, 2025
Menuda matraca la de los progres..
Con su tradicional hipótesia ,se posicionan sin tener en cuenta y obviando qug allí no se respetan los derechos de las mujeres, un colectivo al que los progres se supone que defienden “a capa y espada”.
Para colmo, pretenden utilizar una biblioteca pública para sus movidas particulares
12 noviembre, 2025
Como era de esperar, los comentaristas habituales escribiendo burradas para desviar la atención sobre lo que realmente es. El estilo Miguel Angel Rodríguez donde mentir no tiene consecuencias tiene un fantástico ejemplo en este foro con todos ellos.
Y ahora al turrón. En la Biblioteca Pública de Segovia, dependiente de la Junta de Castilla y León, se programó una actividad, como otras tantas, en este caso centrada en poesía palestina. Aprobada y publicada, la dirección cancela el acto. Se resume con una palabra: censura.
Y añado. El referente más elevado en la libertad de expresión es la libertad política: difundir y defender nuestras ideas con el único riesgo de, si no sobrepasamos la línea legal, ser respondido por el contrario. En este foro se difunde que el uso de los espacios públicos debe quedar para cuestiones neutras. Y yo me pregunto. ¿Que es neutro? Nada.
Los espacios públicos están para el uso por parte de toda la ciudadanía cuando así lo requiera y no suponga violar nuestra constitución. Denunciar el genocidio palestino es defender los derechos humanos.
Difamar y mentir como se hace en este foro va contra el derecho fundamental a una información veraz y, hoy en día, la batalla de la información también se da en los foros.
Gestores de este medio: hace demasiado tiempo que dejan correr la mentira por este foro, y eso rebota en la valoración de su medio.
Se pueden imaginar los lectores la sarta de burradas que me van a dedicar los clásicos de este foro. Solo encontrarán mi silencio porque no tengo nada más que añadir.l
12 noviembre, 2025
La poesía Palestina es famosa en todo el mundo…. Por dar matarile a todo el que no piense como ellos. Las tonterías se hacen en el campo, que hay mucho o en casa de algún ilustre comunista Segoviano, que hay más tontos que botellines.