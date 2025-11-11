14 Comments

La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino ha denunciado la retirada sin previo aviso de la publicidad de un acto cultural sobre Palestina que estaba previsto celebrarse en la Biblioteca Pública de Segovia el próximo 13 de noviembre, pese a haber obtenido autorización y haber sido anunciado en los canales habituales del centro.

Según explica el colectivo, el programa había sido tramitado siguiendo el procedimiento establecido y contaba con el “visto bueno” de la directora de la Biblioteca, Carmen Delibes. El acto llegó a aparecer tanto en la página web oficial como en el tablón de anuncios de las instalaciones.

La situación, alegan, cambió el 4 de noviembre, cuando los organizadores comprobaron que la actividad había sido eliminada de ambos espacios de difusión “sin mediar aviso ni comunicación”, según señalan. En un primer requerimiento, la Plataforma asegura que la dirección del centro no ofreció explicación alguna sobre lo ocurrido, y en la respuesta al segundo requerimiento, la directora indicó que actuaba por “desconocimiento de los hechos”, pese a la existencia del visto bueno previo.

El colectivo considera que esta actuación supone una cancelación unilateral y denuncia tanto el incumplimiento del compromiso adquirido como el perjuicio ocasionado a invitados y organizadores. En la nota remitida a los medios, la Plataforma califica lo sucedido como un “atropello de los derechos ciudadanos” y una utilización “negligente” de una institución pública destinada a la promoción de la cultura y el acceso universal a la información.

Por el momento, la Biblioteca Pública de Segovia no ha ofrecido una explicación oficial más allá de esa referencia al desconocimiento, ni ha confirmado si el acto se mantiene, se cancela definitivamente o queda pendiente de una nueva valoración.