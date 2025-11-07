4 Comments

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, han firmado hoy un protocolo que permitirá llevar a cabo una nueva ampliación del Polígono industrial ‘Los Hitales’, con una inversión total prevista de algo más de 25 millones de euros, también, para la urbanización y mejora de los servicios.

Durante su intervención, Fernández Mañueco ha señalado que el Gobierno autonómico y el Consistorio dan un paso firme para que este enclave industrial, próximo a la capital segoviana, disponga de más y mejor suelo industrial para albergar nuevas iniciativas empresariales y generar más actividad económica y empleo de calidad en la provincia.

A través de este convenio se proyecta una segunda ampliación del Polígono ‘Los Hitales’, con más de 67 hectáreas adicionales, hasta alcanzar una superficie total de 176. De esta manera, este enclave industrial se convertirá en uno de los más grandes de Castilla y León, multiplicando su capacidad para atraer proyectos empresariales modernos, innovadores y generadores de empleo estable y de calidad.

Fernández Mañueco ha destacado que, el próximo año, la Junta de Castilla y León iniciará las obras de la nueva EDAR y del tanque de tormentas, así como la construcción de los nuevos accesos al polígono ampliado.

Este protocolo se firma después de que, en 2024, la Junta de Castilla y León aprobara el Plan Regional de Ámbito Territorial para la ampliación de ‘Los Hitales’, que fue modificado el pasado mes de agosto con el objetivo de incrementar los espacios industriales y poder acoger a más empresas. Actualmente, cerca del 60 % de la superficie neta ya está reservada, lo que demuestra el gran interés empresarial por este enclave estratégico. Un total de 37 empresas han elegido esta ubicación, entre ellas Drylock Technologies, que ha construido en el polígono su centro logístico.

Esta actuación se enmarca en la ambiciosa política industrial que desarrolla la Junta, con polígonos verdes, servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso directo a energías renovables, limpias y asequibles. En la actualidad, el Gobierno autonómico impulsa 14 enclaves industriales en todo el territorio, que suman una superficie total de 1.400 hectáreas. Asimismo, siguiendo esta línea, el proyecto de Presupuestos para 2026 contempla 125 millones de euros destinados a polígonos industriales en Castilla y León, la cifra más alta de toda su historia.

Fernández Mañueco ha recalcado que el Ejecutivo autonómico seguirá respaldando a todas las empresas que quieran invertir e instalarse en Bernuy de Porreros, en Segovia, y en el conjunto de la Comunidad, mediante ayudas directas, financiación, suelo de calidad a precio competitivo y programas de apoyo a la internacionalización y a la innovación.