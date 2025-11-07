6 Comments

El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, ha anunciado este jueves que el Consistorio trabaja en una actualización del reglamento del taxi, con el objetivo de modernizar el servicio, mejorar la atención al usuario y dar respuesta a la creciente demanda tanto de vecinos como de visitantes.
Horcajo explicó que el Ayuntamiento mantiene una relación “muy buena” con el colectivo de taxistas y que ayer se celebró una nueva reunión con profesionales del sector y con la asociación hostelera FESTUR, que trasladó su preocupación por la dificultad para disponer de taxis en momentos de alta demanda.
El concejal recordó que ya se ha aprobado una primera modificación normativa para permitir la creación de cinco nuevas licencias, de las cuales tres serán Eurotaxis que el Ayuntamiento intentará sacar “antes de final de año”. “Es una reclamación de los taxistas contar con más licencias adaptadas, y vamos a intentar cumplirlo lo antes posible”, explicó Horcajo, subrayando la utilidad de estos vehículos para usuarios con movilidad reducida. El Consistorio prevé completar las otras dos licencias adicionales en 2026.
Además de la ampliación de licencias, el Ayuntamiento trabaja en una revisión más amplia del reglamento. “Es un reglamento que viene de mucho tiempo atrás y que los taxistas llevan años pidiendo actualizar”, afirmó Horcajo. Entre las modificaciones previstas, el edil destacó la posibilidad de incorporar servicio puerta a puerta, reforzar la operatividad en horarios nocturnos y adaptar determinadas obligaciones a la realidad actual del sector.
FESTUR reclama más taxis
Según detalló Horcajo, FESTUR trasladó al Ayuntamiento que algunos usuarios, especialmente turistas, sufren retrasos en horas de saturación. No obstante, el edil destacó que el refuerzo del servicio no busca únicamente atender la demanda turística, sino las necesidades de los propios residentes. “Son los segovianos quienes más nos trasladan estas quejas”, insistió. “La demanda turística afecta, como ocurre en todos los servicios públicos, pero el objetivo es mejorar el día a día de la ciudad”.
7 noviembre, 2025
Muy bien, pero a ver si les enseñan a que hay una cosa que se llama freno y que, sobre todo, por callejuelas se puede circular despacio.
Y no digo que alguno se libre, alguno.
7 noviembre, 2025
Comparto su comentario, además de no utilizar los intermitentes, cortar las rotondas y cambiarse de carril sin mirar.
7 noviembre, 2025
¿Y si dejaran entrar libremente licencias VTC sin restricciones?
No, todo hiperregulado y protegiendo a gremios decimonónicos.
7 noviembre, 2025
¿Pero donde van a aparcar los taxistas con ese gran agujero que va a construir Mazarisas ahí mismo para “Interpretar” el Acueducto, obra que durará 20 años porque el Regidor Embustero no tiene todo el dinero para la obra, pero solo le queda año y medio para cobrar las mordidas. Repito: ¿Y el puesto para los taxis, que protagoniza la imagen que ilustra este artículo? Ah… no me diga que Mazarisas tampoco ha renovado y reorientado la plaza de Artillería… ESA OBRA SI NECESARIA, que estaba en su Programa Electoral. PP-CAOS-PP
7 noviembre, 2025
Que dejen la parada en la IE o en la estación del AVE, ya que realmente son un servicio discrecional. Si quieren ser servicio público, que se regule la obligatoriedad de trabajar un mínimo de taxis especialmente en las noches (por supuesto con un GPS o similar que lo verifique). Y si no, lo que dice arriba Fernando, liberalización del sector y acabar con el chiringuito trayendo VTC que en Madrid por ejemplo funciona de lujo
7 noviembre, 2025
Totalmente de acuerdo.