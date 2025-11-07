6 Comments

El concejal de Urbanismo, Obras y Servicios del Ayuntamiento de Segovia, José Luis Horcajo, ha anunciado este jueves que el Consistorio trabaja en una actualización del reglamento del taxi, con el objetivo de modernizar el servicio, mejorar la atención al usuario y dar respuesta a la creciente demanda tanto de vecinos como de visitantes.

Horcajo explicó que el Ayuntamiento mantiene una relación “muy buena” con el colectivo de taxistas y que ayer se celebró una nueva reunión con profesionales del sector y con la asociación hostelera FESTUR, que trasladó su preocupación por la dificultad para disponer de taxis en momentos de alta demanda.

El concejal recordó que ya se ha aprobado una primera modificación normativa para permitir la creación de cinco nuevas licencias, de las cuales tres serán Eurotaxis que el Ayuntamiento intentará sacar “antes de final de año”. “Es una reclamación de los taxistas contar con más licencias adaptadas, y vamos a intentar cumplirlo lo antes posible”, explicó Horcajo, subrayando la utilidad de estos vehículos para usuarios con movilidad reducida. El Consistorio prevé completar las otras dos licencias adicionales en 2026.

Además de la ampliación de licencias, el Ayuntamiento trabaja en una revisión más amplia del reglamento. “Es un reglamento que viene de mucho tiempo atrás y que los taxistas llevan años pidiendo actualizar”, afirmó Horcajo. Entre las modificaciones previstas, el edil destacó la posibilidad de incorporar servicio puerta a puerta, reforzar la operatividad en horarios nocturnos y adaptar determinadas obligaciones a la realidad actual del sector.

FESTUR reclama más taxis

Según detalló Horcajo, FESTUR trasladó al Ayuntamiento que algunos usuarios, especialmente turistas, sufren retrasos en horas de saturación. No obstante, el edil destacó que el refuerzo del servicio no busca únicamente atender la demanda turística, sino las necesidades de los propios residentes. “Son los segovianos quienes más nos trasladan estas quejas”, insistió. “La demanda turística afecta, como ocurre en todos los servicios públicos, pero el objetivo es mejorar el día a día de la ciudad”.