El Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha acordado ampliar a dos jornadas la iniciativa cultural ‘La Noche del Patrimonio’, que pasará a denominarse ‘Las Noches del Patrimonio’ y celebrarse de forma simultánea en las 15 ciudades que integran la red. La decisión fue adoptada este fin de semana durante la Asamblea General celebrada en la Sala Capitular de la Catedral Primada de Toledo.

El presidente del Grupo y alcalde de Segovia, José Mazarías, explicó que esta ampliación permitirá ofrecer una programación más extensa y facilitar la participación del público, ya que las actividades —que incluyen propuestas culturales, artísticas y la apertura excepcional de monumentos— se desarrollarán también durante la noche del viernes al sábado.

Además de este acuerdo, la Asamblea aprobó conceder el Premio Patrimonio 2025 a la Fundación Tatiana, en reconocimiento a su labor en el ámbito cultural y educativo y a su contribución a la conservación del patrimonio histórico y artístico. La candidatura recibió el apoyo unánime de las ciudades del Grupo.

El encuentro también fijó la celebración del Concierto Conmemorativo del 40 aniversario de la declaración por la Unesco de Ávila, Santiago de Compostela y Segovia como Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Tendrá lugar el 6 de diciembre en el Palacio de Congresos Lienzo Norte de Ávila y contará con la participación del Orfeón Terra a Nosa, la Orquesta Sinfónica de Segovia y la Escolanía de Segovia.

En otras decisiones, el Grupo dio luz verde a nuevas campañas de promoción internacional en colaboración con las Oficinas Españolas de Turismo en Bombay y Milán, así como a viajes de familiarización para prensa y operadores turísticos en Roma y México. También ratificó la creación de un Consejo Asesor de Patrimonio, compuesto por técnicos municipales, que asesorará en cuestiones de gestión patrimonial.

Durante la jornada se mantuvo asimismo un encuentro con representantes de universidades presentes en las 15 ciudades del Grupo, que culminó con la creación de una comisión de seguimiento para desarrollar líneas de trabajo conjunto entre el ámbito académico y el patrimonio urbano.