La provincia prepara sus belenes

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha la trigésima quinta edición, las entidades o asociaciones interesadas, que disponen de toda la información referente al Concurso en la página web de la Diputación, deberán presentar sus solicitudes de participación entre el próximo lunes, 10 de noviembre, y el 9 de diciembre. Además, deberán tener listo el pesebre para el día 15 de diciembre, fecha en la que está prevista la primera visita del jurado para dar comienzo a las valoraciones correspondientes a la fase zonal del Concurso.

Como en ediciones anteriores, el certamen, que repartirá un total de 12.000 euros en premios, está destinado a asociaciones o entidades establecidas en la provincia, además de a aquellos centros residenciales dependientes de la Diputación. De nuevo estará dividido en las categorías Escolar y Popular y, una vez más, contará con la sección de Exhibición, destinada a los premiados en las tres anteriores ediciones, y con un premio Especial que reconocerá la mejor elaboración artesanal. Una vez haya concluido la fase zonal y el jurado haya elegido los belenes finalistas, tendrá lugar la fase provincial del Concurso, en la que quedará determinado el cuadro de ganadores. En cualquier caso, tal y como establecen las bases, los belenes deberán permanecer expuestos en su ubicación y horario facilitado hasta el 6 de enero de 2026.