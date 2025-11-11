Herido un motorista tras una colisión con una furgoneta en la calle Recibidores

Un motorista resultó herido este lunes en un accidente de tráfico registrado en la calle Recibidores, según el parte remitido por la Policía Local de Segovia correspondiente al 10 de noviembre. El siniestro se produjo a las 11:35 horas, cuando una furgoneta embistió a la motocicleta con la que colisionó, provocando lesiones al conductor de esta última. El herido fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital General de Segovia.

A lo largo de la mañana se registraron otros dos accidentes en la ciudad, ambos sin heridos. El primero, a las 11:24 horas, tuvo lugar en la calle Teniente Ochoa y se saldó con daños materiales tras un choque entre dos turismos. El segundo ocurrió a las 19:10 horas en la calle Jorge Manrique, donde otro alcance entre dos vehículos también dejó únicamente daños materiales.

Otras incidencias

Durante la jornada, la Policía Local efectuó varios controles de tráfico, entre ellos dos de documentación, alcoholemia e inspección por consumo de drogas, que dieron como resultado una infracción por ITV desfavorable y otra por conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes. También se realizaron controles en la plaza Mayor y de cinturón y uso de móvil, sin infracciones registradas.

Los agentes intervinieron además en dos incidentes sanitarios con traslado al Hospital General, tres conflictos entre particulares resueltos mediante mediación y una queja por ruidos vecinales.