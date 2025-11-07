La Junta de Castilla y León ha concluido las obras de mejora en la carretera SC-SG-10, conocida como paseo de Santo Domingo, una de las vías de mayor relevancia urbana en Segovia por conectar la plaza de Artillería, junto al Acueducto, con la carretera autonómica CL-607.

La carretera quedará abierta completamente al tráfico este viernes, 7 de noviembre, tras la recepción de una actuación que ha supuesto la remodelación integral de 3,3 kilómetros de vía. La inversión total asciende a 583.095 euros.

Los trabajos se han dividido en dos tramos. El primero, de 2.260 metros, discurre entre la plaza de Artillería y el Arco de la Fuencisla, en una zona de especial sensibilidad por su proximidad a la muralla, el entorno del Santuario de la Fuencisla y el tránsito peatonal. En este sector se ha renovado el pavimento de adoquín de granito —una intervención especialmente compleja en sus primeros 150 metros, finalizada el 29 de octubre— junto con el fresado y reposición del firme en el resto de la calzada.

El segundo tramo, de 1.080 metros, enlaza el Arco de la Fuencisla con la CL-607, atravesando un entorno semiurbano. Aquí se ha mejorado el firme y ampliado las bermas con el objetivo de reforzar la circulación y la seguridad.

La obra ha incluido mejoras en el drenaje, limpieza de estructuras transversales y ejecución de nuevas cunetas integradas en el entorno. En materia de seguridad vial, se ha renovado la señalización horizontal y vertical, instalado marcas reflectantes y colocado bandas transversales de alerta y barreras de protección en puntos concretos.

Cuesta de los Hoyos

De forma paralela, la Junta iniciará el lunes 10 de noviembre la intervención en la carretera SC-SG-21, la Cuesta de los Hoyos, con una inversión de 775.667 euros. Esta vía conecta la N-110 con el barrio de La Fuencisla y constituye uno de los accesos más transitados al casco histórico.

En esta primera fase se actuará sobre un tramo de 1.865 metros, entre la glorieta de la estación de autobuses y el paseo de Santo Domingo. Las obras consistirán en el fresado y reposición del firme en ambos carriles descendentes hasta el inicio del adoquinado.