Corte de tráfico esta tarde en la Cuesta de los Hoyos

La Junta de Castilla y León ha comenzado esta mañana los trabajos de fresado y reposición del firme de la calzada derecha del paseo de Ezequiel González en sentido de bajada.

Durante la tarde de hoy, entre las 16.00 y 19.30 horas, aproximadamente, las labores de extendido del nuevo asfaltado se centrarán en la glorieta de Cándido, por lo que será preciso cortar temporalmente el tráfico en la Cuesta de los Hoyos.

Mientras duren estos trabajos, el acceso y salida del barrio de San Millán y del casco antiguo deberá realizarse por la calle Teniente Ochoa. En este intervalo se facilitará, en la medida de lo posible, el acceso a los garajes a los residentes de la zona. La circulación habitual se restablecerá una vez finalizadas las obras.

Esta intervención afectará también al servicio de transporte público, ya que la línea 6 no podrá acceder a las paradas situadas en Sancti Spíritu y en el Paseo del Salón durante el periodo de actuación.

Los trabajos de pintura y señalización de la nueva zona asfaltada en el paseo de Ezequiel González se llevarán a cabo mañana martes, por lo que persistirán algunas afecciones al tráfico hasta la finalización completa de la intervención.

Se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas mientras duren los trabajos, con el fin de evitar retenciones y facilitar el desarrollo de las obras.