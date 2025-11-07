La Academia de Artillería inaugura en el Alcázar el curso académico 25-26

La Academia de Artillería ha inaugurado este viernes 7 de noviembre el curso académico 2025-2026 con un acto celebrado en el Patio de Armas del Alcázar de Segovia, sede histórica del Real Colegio de Artillería. La cita marca la incorporación de los alféreces alumnos de quinto curso procedentes de la Academia General Militar de Zaragoza, que completarán en Segovia su formación específica como futuros oficiales.

El acto ha estado presidido por el teniente general Enrique Campo Loarte, director general del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), acompañado por el general de brigada Antonio Mongío, jefe del Mando de Artillería de Campaña; el coronel Manuel Arienza, del Mando de Artillería Antiaérea; y el coronel director de la Academia, Antonio Jesús Miró Bujosa. También asistió una representación institucional encabezada por el vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez.

La Academia inicia el curso con 52 alféreces alumnos de la 314 promoción de la escala de oficiales, 86 sargentos alumnos de la LI promoción y 83 alumnos de la LII promoción de la escala de suboficiales. A estas cifras se sumarán, a principios del próximo año, los integrantes de la LIII promoción una vez finalicen su formación en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn.

Como es tradición desde 1764, la lección inaugural corrió a cargo del subdirector-jefe de estudios, el teniente coronel Torres, siguiendo el modelo del padre Eximeno, primer jefe de estudios del Real Colegio. Tras la interpretación del himno de los artilleros, los alumnos desfilaron en la plaza Reina Victoria Eugenia.

De regreso a la Academia, el teniente general Campo Loarte impartió una lección magistral a profesores y alumnos, antes de firmar en el Libro de Honor del centro. El acto reafirma la vinculación histórica entre la institución militar y el Alcázar de Segovia, que vuelve a acoger actividades docentes de alto valor formativo.