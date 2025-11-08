El Centro de Interpretación del Folklore de San Pedro de Gaillos es el galardonado del 28º Premio Europeo de Folklore Agapito Marazuela, convocado por la Asociación Cultural “Ronda Segoviana” en memoria del insigne investigador, intérprete, defensor y maestro del folklore castellano.

El jurado, reunido la tarde del viernes 7 de noviembre en la sala de la Chimenea del Ayuntamiento de Segovia, reconocía la labor que el centro viene realizando en la recuperación del folklore segoviano. “En sus 23 años de trayectoria, este centro ha realizado una labor constante para recuperar, difundir y poner en valor la cultura tradicional, generando nuevas expectativas y promoviendo actividades culturales, formativas y lúdicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida en el medio rural, convirtiéndose en un referente en la zona y en el mundo del folklore”, señalaba el presidente del jurado, Joaquín González Herrero

Entre la amplia actividad que desarrolla la entidad, nacido en San Pedro de Gaillos, localidad de apenas 350 habitantes, destacan iniciativas como el Museo del Paloteo, el Museo Sonoro, las Aulas de Música Tradicional, el ciclo “Dulzaineros. Semblanza y Repertorio”, el Festival Planeta Folk, la revista Lazos, así como talleres y actividades para recuperar las tradiciones a través del juego, entre otras. nuestras raíces”.

Además del presidente Joaquín González Herrero, fiscal de la Audiencia Nacional y discípulo de Agapito Marazuela, el jurado ha estado compuesto por Juan Carlos Monroy, Ismael Peña (folklorista), José Ramón Pardo (periodista), Teresa Tardío (etnógrafa), Cristina Ortiz (música y directora de Folk Segovia) y Fernando Gomarín (etnógrafo e historiador). Por parte de la Asociación Cultural “Ronda Segoviana”, su presidente Carmelo Gozalo participó con voz, pero sin voto. La entrega del galardón tendrá lugar durante una velada cultural que se celebrará en el Aula de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, el próximo 22 de noviembre.