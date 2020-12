5 Comments

Como una especie de regalo adelantado de Navidad, aunque solo para algunos, los políticos de Castilla y León han recibido la valoración hacia su gestión, oposición y labor política durante este año 2020 en forma de barómetro de opinión.

Siempre he considerado que las encuestas no deben ni crear euforia ni tristeza, ya que lo que muestran es una sensación, lo que piensa la ciudadanía en un determinado momento, y dan pistas para saber si lo que se está haciendo gusta o no, y de esta forma incidir más o menos en ciertas cuestiones para cambiar la tendencia y llegar a la encuesta definitiva, las elecciones, en la mejor de las posiciones.

La encuesta de Sigma Dos para Televisión Castilla y León, ha vuelto a mostrar una realidad, que es más que posible que las mayorías absolutas hayan acabado, y que los gobiernos de coalición ya no sean la excepción, sino la normalidad.

El PP volvería a ser el partido más votado, pero no con los votos suficientes para reeditar las mayorías absolutas que tuvieron hasta 2015, sino que necesitaría de los votos de Vox y/o Ciudadanos para seguir gobernando.

Que el PP suba en número de votos, así como que su líder el presidente Fernández Mañueco sea el líder autonómico mejor valorado, es sin duda el resultado de la poca exposición que ha tenido el presidente Mañueco durante la crisis sanitaria, exposición mediática que se ha visto reducida a declaraciones institucionales sin preguntas y a entrevistas en los medios de comunicación nacionales, donde nunca se le ha hecho ninguna pregunta comprometida acerca de la gestión que ha hecho el Gobierno de Castilla y León durante esta pandemia.

Durante meses la visibilidad mediática de la crisis sanitaria ha estado liderada por el vicepresidente Francisco Igea y la consejera de Sanidad Verónica Casado, más bien por el primero que ha aceptado con gusto esta sobreexposición, sin pensar en las consecuencias, como ahora muestra el sondeo de Sigma Dos, reduciendo a la mitad, los votos obtenidos en las elecciones de 2019.

En cuanto al PSOE, éste se mantiene en la segunda posición. Parece alejarse de la victoria que consiguió en las pasadas elecciones autonómicas, siendo más que probable que la percepción de la gestión de Gobierno Central le haya pasado factura.

Con respecto a Unidas Podemos, esta encuesta mejora los resultados de 2019 aumentando en un 2% el porcentaje de voto, que pudiera significar conseguir hasta dos procuradores más. A simple vista, parece que la coalición Podemos e Izquierda Unida puede sumar votos en las próximas elecciones, una coalición fallida el año pasado, que sin duda pasó factura a ambas formaciones. Aunque sin duda, si algo arrastra a Unidas Podemos, para bien o para mal, es la gestión del vicepresidente Iglesias, que es el líder peor valorado de toda la encuesta.

Pero si hay algo que llama la atención, por preocupante, es el ascenso de Vox, que puede conseguir gobernar nuestra Comunidad en coalición con el PP. De manera reducida, el trasvase de votos se produce principalmente de Ciudadanos. ¿Puede que Ciudadanos endurezca su discurso al estilo Vox? Puede, ya hemos visto como Igea, ya ha empezado a no reconocer a las víctimas del franquismo.

Y se trata de un ascenso preocupante, porque insisto, no se trata de un partido de centro derecha, si no de extrema derecha. Ellos mismos se identifican con Trump, con Bolsonaro o con partidos europeos que se han mostrado abiertamente xenofóbos, machistas y racistas como aquellos que gobiernan Polonia y Hungría. Sin ir más lejos, este mismo miércoles, su líder nacional Santiago Abascal, agradecía el papel de Hungría y Polonia en la negociación sobre los fondos europeos, y recordemos que ambos países tuvieron bloqueados estos fondos tan importantes para Europa y para España, durante días.

Preocupante, porque aunque se llenan la boca de libertad, no dudan en intentar recortar libertades y derechos, estando abiertamente en contra del derecho al aborto, la muerte digna, la violencia machista, o el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Preocupante porque consideran”los suyos” a aquellos que manifiestan en un chat que matarían a 26 millones de personas que no piensan como ellos, y preocupante porque al principio de la pandemia llamaron abiertamente a un golpe de Estado, cuando apelaron a un Gobierno de concentración.

Preocupante porque pretenden realizar un revisionismo histórico blanqueando el régimen dictatorial de Franco que acabó con miles de personas asesinadas por su forma de pensar en cunetas ,sin que sus familiares a las puertas de 2021 hayan podido encontrar sus restos.

Y preocupante por ser partidarios en lo económico de los postulados de Milton Friedman, padre del neoliberalismo salvaje, basados en la eliminación de servicios públicos como la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones, en favor , como no, de la iniciativa privada.

No sabemos si los partidos habrán recibido el barómetro como un regalo o un dardo envenenado o si lo tomarán en cuenta para reconducir actuaciones y comportamientos de cara al próximo año. Y aunque ellos sean los más interesados en estos resultados, la ciudadanía también debe de tomar nota, ya que este barómetro nos ha mostrado la eficacia que tienen los bulos y noticias falsas como forma de hacer política.