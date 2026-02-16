Reclaman obras urgentes ante el riesgo de inundación en el poligono de Valverde

La Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Valverde del Majano ha denunciado que la burocracia está impidiendo actuar frente a las recurrentes crecidas del arroyo Milanillos, que afectan al polígono Nicomedes García y suponen, a su juicio, un riesgo para empresas e infraestructuras estratégicas.

En un comunicado difundido este 16 de febrero, la entidad manifiesta su “profunda preocupación por la situación de riesgo que provocan las recurrentes crecidas del arroyo Milanillos”, un problema que califican como conocido “desde hace años y que, a día de hoy, sigue sin solución debido a las trabas burocráticas que impiden ejecutar las actuaciones necesarias”.

La asociación sostiene que la “excesiva lentitud administrativa y la falta de coordinación entre organismos competentes” están impidiendo avances reales para prevenir los desbordamientos del arroyo, que en episodios de lluvias intensas ponen en peligro a numerosas empresas del polígono.

Además del impacto directo sobre la actividad económica y el empleo, advierten del riesgo que podría suponer un desbordamiento grave para el suministro eléctrico, debido a la proximidad de una subestación eléctrica en la zona. “Nos encontramos ante un problema real, recurrente y perfectamente identificado, pero que no se resuelve porque la burocracia pesa más que la prevención y la seguridad”, señalan desde la asociación. Y añaden: “No hablamos de una situación hipotética, sino de un riesgo cierto que puede tener consecuencias económicas y de suministro muy graves”.

En una reunión celebrada en la sede de la FES con miembros del Ayuntamiento de Valverde del Majano, se abordaron las intervenciones solicitadas a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para limpiar el cauce del Milanillos. Según explican, la CHD respondió a la Junta de Castilla y León, que a su vez trasladó al Ayuntamiento la petición de más informes y “progresivos desistimientos, sin que nadie solucione los problemas”.

Los empresarios insisten en que no se puede esperar a que se produzcan daños irreparables y reclaman a las administraciones que agilicen los trámites, aclaren responsabilidades y autoricen de forma inmediata las obras necesarias para encauzar y controlar las crecidas.

Asimismo, recuerdan que el polígono industrial es “un motor económico fundamental para la zona” y subrayan que garantizar su seguridad hidráulica es “una cuestión de interés general, no solo empresarial”.

La asociación reitera su disposición a colaborar con las administraciones, pero exige soluciones urgentes y efectivas, al considerar que la situación actual está poniendo en riesgo a empresas, trabajadores e infraestructuras críticas.