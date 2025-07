4 Comments

Marina, jardinera en el Real Sitio de San Ildefonso, ha denunciado un suceso “ciertamente preocupante” tras recibir cinco disparos en la pierna, presuntamente con una escopeta de aire comprimido, mientras desbrozaba una zona ajardinada de una comunidad. En declaraciones a Radio Segovia – Cadena SER, Marina relató que en un primer momento pensó que los impactos eran piedras lanzadas por la desbrozadora: “Yo estaba desbrozando unos panteres que había, cuando de repente empecé a notar el primero en la tripa, como un golpe… pensé que sería un chinazo de la desbrozadora porque es algo habitual”.

Sin embargo, tras el primer impacto, Marina sintió más golpes en la pierna: “Empecé a recibir disparos por la parte posterior del gemelo y del muslo. Fueron cinco en total”. No fue hasta que se quitó la ropa de trabajo cuando se dio cuenta de que no eran piedras: “Es improbable que estando desbrozando le falten cuatro chinas por la parte posterior de la pierna, imposible”.

Tras acudir a urgencias, Marina puso la denuncia ante la Guardia Civil, que abrió diligencias y desplazó una patrulla para inspeccionar la zona. “Hay una puerta de madera muy cerca de donde yo recibí los disparos, que está llena de agujeros. No sabemos si anteriores, si nuevos, pero está llena”, explicó la afectada.

Marina pide colaboración ciudadana para esclarecer los hechos: “Alguien que haya visto, oído, que sepa que alguien es la primera vez que lo hace o cualquier información puede ser de ayuda”, subrayó. Aunque se recupera favorablemente, explica que las heridas deben curarse para evitar infecciones: “Me duele al apoyar, al sentarme y demás, pero vamos, trabajar puedo y llevar una vida normal también”.

No se descarta que los disparos pudieran estar relacionados con otros impactos detectados en la zona: “Lo que se sospecha es que no es la primera vez que esto pasa, aunque no haya dado a nadie, porque había más impactos de perdigones en varias puertas de madera de allí”.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para localizar al autor o autores del suceso.