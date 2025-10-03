La provincia de Segovia encara el primer fin de semana de octubre con un calendario repleto de citas culturales, festivas y deportivas. Desde las caravanas de Alimentos de Segovia con la VII Feria del Garbanzo de Labajos y la IV Feria de la Hojuela y el Florón en Abades, hasta la programación del Teatro Juan Bravo y los ciclos culturales provinciales impulsados por la institución, serán decenas de actividades las que acerquen la música, el teatro, el folclore y la tradición a distintos rincones del territorio.

Hoy ya dará comienzo la agenda del fin de semana con las III Jornadas sobre la Carrera de Indias, el ciclo de charlas que organiza el Museo de la Carrera de Indias (MUCAIN) en el Real Sitio de San Ildefonso durante días con sede en la Real Fábrica de Cristales. El arranque del fin de semana también contará con propuestas teatrales en Castrojimeno, donde se representará La gran revolución del piojo Ramón a las 19:30 horas, y en el Teatro Juan Bravo, que a las 20:30 horas recibirá la obra Todos los espíritus santos, de la compañía El Trío Caracol. También desde el viernes, las fiestas patronales de municipios como Prádena, Orejana, Fuenterebollo, Olombrada, Boceguillas, Pinillos de Polendos o Tabanera del Monte, entre otros, animan la vida local con procesiones, verbenas y juegos tradicionales

La programación cultural de la Diputación de Segovia será la protagonista en numerosos municipios durante el fin de semana. El ciclo Lo aprendí de los abuelos ofrecerá actividades en Castrojimeno, Valdevacas y El Guijar, Gallegos y Labajos, mientras que Otoños con pulso recalará en Rapariegos y también en Gallegos con actuaciones de rondallas. El programa Aquí Teatro permitirá disfrutar de representaciones en Pinaregrillo, Cerezo de Abajo y Valdevacas. A todo ello se sumarán propuestas como la obra Amalia y El Río en San Pedro de Gaíllos, Escupir al cielo en El Espinar, el espectáculo familiar Claudio Cleaner Clown en Cuéllar o el monólogo de JJ Vaquero en San Cristóbal de Segovia. También el sábado, en Torrecaballeros, el Centro Cultural Carlos León acogerá la proyección del documental ‘ImproLands’ a partir de las 19:00 horas. El Espinar será también escenario de una observación teatralizada de la luna, organizada por Hespérides, la cita es a las 22:15 h. en la plaza de la Constitución.

El sábado también se disputará la IX Carrera Popular Los Lagartijas en Rades de Abajo, desde las cinco de la tarde, junto con la ruta guiada al pico de La Camorca en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y una salida en bicicleta eléctrica por el Cordel de Santillana desde Palazuelos de Eresma. La jornada cultural se cerrará en el Teatro Juan Bravo con Ópera & Zarzuela Dreams, a las 20:30 horas.

La caravana de Alimentos de Segovia llega a Labajos y Abades

El sábado 4 de octubre la caravana de Alimentos de Segovia llegará a Labajos con la VII Feria del garbanzo en la que su Alteza Real la Infanta Doña Elena recibirá el Garbanzo de Oro y, a continuación, tendrá lugar el cocido popular. A partir de las 16:30 horas llegarán nuevas actividades, hinchables, karts y juegos, que culminarán con la discoteca móvil Sound con Dj Nito y una posterior cena de hamburguesas.

El domingo 5 de octubre se celebrará en Abades la cuarta edición de la Feria de la Hojuela y el Florón, séptima parada de la Caravana de Alimentos de Segovia, con apertura de los puestos a las 11:00 horas, concurso de tortillas al mediodía, música del grupo Sursuncorda a las 13:00 horas, comida popular solidaria a beneficio de la AECC y juegos y actuaciones hasta la tarde.

La agenda cultural del domingo contará además con una visita guiada a la exposición Lo que no se ve, entre zurcidos y remiendos en el Museo del Paloteo de San Pedro de Gaíllos, la actuación del grupo Aderezo en Boceguillas dentro de Lo aprendí de los abuelos, música y teatro en Cerezo de Abajo y la representación de Más acá de el más allá en Valdevacas.

El deporte volverá a ocupar un lugar destacado con la V Marcha BTT Villa de Coca, la marcha nórdica en Palazuelos de Eresma, dentro del programa Marchando por la provincia, y una nueva salida en bicicleta eléctrica desde La Granja de San Ildefonso hasta el Cerro Matabueyes. La gastronomía tendrá también su espacio en La Velilla, donde a las 13:00 horas se celebrará una cata de jamón de Alimentos de Segovia. La jornada concluirá en el Teatro Juan Bravo, con la propuesta familiar Un hilo me liga a vos, de La Tartana Teatro, a las 19:00 horas.

Con esta agenda, la Diputación de Segovia, a través de su Área de Cultura, Juventud y Deportes y del sello agroalimentario Alimentos de Segovia, vuelve a convertir la provincia en un escenario abierto en el que gastronomía, música, deporte y tradición se dan la mano para disfrute de vecinos y visitantes.