Jóvenes y empresas se dan cita en la Feria Tándem

El Campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid en Segovia acogerá el próximo 8 de octubre la IX Feria de Empleo y Empresa Tándem 2025, un foro que se ha consolidado como el principal punto de encuentro entre estudiantes, profesionales y compañías de la provincia.

La cita, organizada por la Federación Empresarial Segoviana (FES) junto a la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Segovia, la Diputación Provincial, la UVa y AJE Segovia, combinará conferencias inspiradoras, mesas sectoriales y espacios de networking para impulsar el talento y las oportunidades laborales en la provincia.

La jornada arrancará a las 10:00 horas con la coach ejecutiva Nani Chaparro, que ofrecerá la ponencia “La oportunidad de emprender”. Posteriormente intervendrán el empresario segoviano Abel Gómez, experto en ciberseguridad, con la charla “La IA puede ser una aliada en el CV”; la orientadora laboral Marta Fernández, autora de Aprende a comunicar tu talento, con “Comunica tu talento”; y el historiador y divulgador Ignacio Soriano, que cerrará el ciclo con “Técnicas para venderte mejor”.

De forma paralela, se celebrarán mesas redondas sectoriales en las que participarán empresas de ámbitos como el agroalimentario (ASAJA, Innoporc, Huercasa), TIC (Data Solutions, Atlas Cloud, PgPlanning), servicios (Audacia Comunicación, Gestoría Orejana, GLS) y metalurgia (Granalu, Container Luxury Box, Industrias Metálicas Velázquez). En ellas, las compañías explicarán qué perfiles buscan y qué competencias valoran en los procesos de selección.

En total, más de 25 empresas y entidades estarán presentes en la feria, entre ellas Ilunión, Pallet Tama, Granalu, Cárnicas Tabladillo, Verescence, Uvesa, Clece, Eulen, Randstad, Adecco, Synergy, Manpower, la Subdelegación de Defensa o la Dirección Provincial de Educación.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, recordó en la presentación que este foro se enmarca en un conjunto de políticas de apoyo al empleo en la provincia, con una inversión superior a cinco millones de euros en 2024 en programas de empleo local, ayudas de formación profesional para desempleados y programas mixtos de formación y empleo. “Somos una de las provincias de España con menos paro y eso nos anima a intensificar nuestras políticas, también mediante foros como Tándem, destinados especialmente a los jóvenes y al emprendimiento”, subrayó.