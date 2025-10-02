7 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha detallado las actuaciones que se llevarán a cabo en próximas fechas en el edificio CIDE, un inmueble “nuevo a estrenar en el que nada funciona”, según incide. La llamada fase 0 incluye la corrección de los defectos de climatización, la instalación de estores automáticos en los ventanales de la zona norte para reducir el exceso de calor y luminosidad, y la reorganización de los espacios de trabajo para adecuarlos a las necesidades de los distintos servicios municipales.

Entre las medidas más visibles, se instalará iluminación exterior LED que permita un uso polivalente del edificio y su personalización con diferentes colores, así como la colocación de la rotulación con el nombre del CIDE y del Ayuntamiento de Segovia, acompañada de las banderas oficiales. También se vallará el recinto y el aparcamiento para mejorar la seguridad, se habilitarán salas de reuniones, se reforzará la iluminación de los pasos de peatones cercanos y se dotará de personal para controlar las entradas y salidas. Asimismo, se prevé usar una de las fachadas como soporte para la proyección de imágenes y mensajes institucionales, desde información de tráfico hasta eventos culturales.

El alcalde recordó que ya se han invertido “varios miles de euros” en la adaptación de los ascensores, que llevaban años instalados pero sin funcionar por problemas de documentación. Ahora están operativos y en uso por parte de trabajadores municipales que aún no tienen su ubicación definitiva en el edificio.

Mazarías volvió a subrayar la complejidad del proyecto: “Nos hemos encontrado con instalaciones precariamente construidas, otras que no funcionaban desde el principio y otras que hay que cambiar de forma urgente”. Aseguró que la fase 0 es solo un primer paso, ya que después vendrá una fase 1 con nuevas actuaciones todavía por concretar. El presupuesto global, pendiente de cerrar, superará los 200.000 euros.

El regidor puso en evidencia además la situación jurídica de los terrenos sobre los que se levantó el CIDE: “Se ha construido sobre suelos que no son propiedad del Ayuntamiento”. Explicó que no se ha actuado aún en el aparcamiento porque no se había obtenido el consentimiento de la propiedad, aunque el Consistorio ya trabaja en el proceso para adquirirlos..