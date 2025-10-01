El diputado provincial de Deportes, Óscar Moral, ha defendido en Vive Radio Segovia la puesta en marcha de la denominada Superliga segoviana, una competición no federada de fútbol sala y fútbol femenino que comienza este fin de semana con la participación de 28 clubes y un centenar de equipos.

Moral recordó que la iniciativa surgió tras el malestar de varios clubes con la Federación de Castilla y León de Fútbol y tras sanciones impuestas en la pasada temporada. “Hay quien en vez de pensar en el deporte piensa en sus cuestiones particulares. Mi consejo a los padres de estos 1.300 niños es que estén totalmente tranquilos. La Superliga va a empezar este fin de semana y cuenta con todos los parabienes organizativos por parte de la asociación”, afirmó.

El diputado aseguró que la Diputación de Segovia apoya el proyecto en el marco de sus competencias, que alcanzan al deporte no federado. “Es nuestra obligación y compromiso apoyar a todos aquellos deportistas en edad escolar y aficionados de la provincia para que practiquen el deporte que quieran hacer”, explicó.

Frente a las dudas expresadas por la Federación y la carta enviada a la Junta para pedir una inspección, Del Moral subrayó que la Superliga cuenta con cobertura legal y seguro. “Quien tiene el desconocimiento es quien ha hecho esas manifestaciones. Los padres y los clubes tienen muy claro que hay seguro y que cuentan con todas las garantías”, recalcó.

El diputado evitó entrar en polémicas personales con el presidente de la Federación, Marcelino Maté, pero le reprochó la actitud crítica: “Quizás lo que debería pensar es por qué tantos clubes de una provincia han tomado esta decisión”.

Según explicó, el fútbol 11 seguirá en el marco federado, pero el fútbol sala tendrá a partir de este fin de semana una competición propia a nivel provincial. “Estamos en una democracia y cada uno puede elegir el sistema competitivo en el que quiere hacerlo”, concluyó.