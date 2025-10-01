Se amplía el plazo para unirse a la agrupación de Protección Civil

El Ayuntamiento de Segovia, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha decidido ampliar el plazo de inscripción para formar parte de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil. Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 16 de octubre.

Durante el verano, el Consistorio puso en marcha una campaña de captación de voluntariado con el objetivo de incorporar nuevos miembros a esta agrupación, que desempeña un papel fundamental en tareas de prevención, seguridad y atención a la ciudadanía, tanto en situaciones de emergencia como en eventos multitudinarios.

Para integrarse en este equipo no es necesario contar con experiencia previa. Los únicos requisitos son ser mayor de edad y tener compromiso de participación. Todos los voluntarios seleccionados recibirán formación específica y gratuita en áreas clave como protección civil, emergencias, atención sanitaria básica y seguridad vial.

La labor de los voluntarios se desarrolla de forma permanente y regularizada, colaborando activamente con los servicios municipales de Policía Local, así como con los equipos de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento. Su presencia es especialmente relevante en eventos de gran afluencia, actos institucionales y cualquier situación de emergencia que requiera apoyo logístico y operativo.

Los miembros de la Agrupación de Protección Civil de Segovia han estado presentes en importantes eventos recientes, como los actos conmemorativos del 550 aniversario de la proclamación de Isabel I de Castilla, el mercado romano “Decus Romae”, las fiestas de la ciudad y distintos conciertos organizados a lo largo del año.

Toda la información sobre el proceso de inscripción y el reglamento de funcionamiento de la agrupación está disponible en la web del Ayuntamiento de Segovia, en el área de Seguridad Ciudadana.