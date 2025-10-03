El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Juan Carlos Monroy, ha presentado la resolución provisional de la convocatoria de subvenciones para proyectos culturales correspondientes a 2025, que ascienden a 203.000 euros, lo que supone un incremento de 38.000 euros respecto al ejercicio anterior.

En total se han recibido 54 solicitudes, tres más que el pasado año, de las cuales 11 corresponden a asociaciones que participan por primera vez. “La concurrencia competitiva ha demostrado ser una herramienta eficaz para el nacimiento, crecimiento, desarrollo y afianzamiento de proyectos culturales que nacen, crecen y se desarrollan en Segovia”, subrayó Monroy.

De los proyectos presentados, 23 recibirán el 100% del importe solicitado, lo que permitirá cubrir de forma íntegra los costes previstos. El concejal destacó además que la gran mayoría de las asociaciones han visto incrementada la cuantía de su ayuda, con la excepción de cuatro casos que la mantienen igual y dos que la reducen, debido a cambios en sus proyectos.

Entre los beneficiarios figura la Asociación de Folclore La Esteva, que pasa de los 32.000 euros que recibía en subvención nominativa a casi 50.000 euros por concurrencia competitiva, así como la Asociación de Vecinos de San Lorenzo y sus Noches del Atrio y el Festival Música Diversa, que perciben cantidades similares a las de años anteriores. En este último caso, el Ayuntamiento aporta además medios materiales y personal, con un valor aproximado de 5.000 euros.

Monroy felicitó a las asociaciones por la calidad de sus propuestas y por realizar una estimación realista de los costes: “Han hecho un análisis responsable en el diseño de su programación para lograr que su actividad sea sostenible”. Recordó que el plazo de alegaciones es de 10 días y que las asociaciones podrán optar por recibir un porcentaje de la ayuda o el 100% una vez justificados los gastos.

El concejal concluyó que este sistema ha permitido diversificar y enriquecer la oferta cultural de la ciudad, al tiempo que sienta las bases para el desarrollo de una industria cultural local con respaldo ciudadano.