14 Comments

Algo más de 500 segovianos se concentraron en el Azoguejo contra la invasión de Gaza y el gobierno de Netanyahu, en una manifestación en solidaridad con la flota humanitaria que la marina israelí ha tomado al asalto a más de 60 kilómetros de la costa, en aguas internacionalmente no reconocidas como de jurisdicción israelí, y que se ha saldado con la detención de 448 activistas. Entre ellos, 48 españoles, con personalidades como Ada Colau y cargos electos de Sumar y Podemos.

Mientras se dilucida la suerte de los detenidos, las últimas informaciones refieren una deportación en avión esta misma semana, el contundente ataque a la flotilla ha detonado el clamor contra Israel en todas las capitales españolas. Segovia no ha sido una excepción. En el Azoguejo se dio lectura a un manifiesto que pone en evidencia la ilegalidad del asalto israelí, que si bien se ha saldado sin víctimas ha conllevado el empleo de cañones de agua y granadas aturdidoras. También se ha reclamado una actitud más enérgica del ejecutivo de Pedro Sánchez en defensa de los activistas y en pro del respeto a la normativa internacional y de normalizar la ayuda humanitaria al pueblo gazatí. Igualmente, en la convocatoria se ha llevado a cabo un volcado de ideas para proseguir con la protesta, con propuestas que van desde el boicot a productos israelíes al mantenimiento de las protestas. Todo lo cual servido entre consignas contra Netanyahu, también contra los que en España defienden a Israel y, ya puestos, y si bien protestas más aisladas, contra Pedro Delgado, por recriminar públicamente a los comités de apoyo a Palestina la paralización de algunas etapas de la pasada Vuelta a España.

Eso por la tarde. Por la mañana, la movilización estaba en las aulas. La convocatoria de huelga en la comunidad estudiantil se ha saldado con un importante seguimiento en los institutos segovianos, con una media del 30% de huelguistas entre los cursos superiores de la ESO y Bachillerato.