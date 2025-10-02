14 Comments

Algo más de 500 segovianos se concentraron en el Azoguejo contra la invasión de Gaza y el gobierno de Netanyahu, en una manifestación en solidaridad con la flota humanitaria que la marina israelí ha tomado al asalto a más de 60 kilómetros de la costa, en aguas internacionalmente no reconocidas como de jurisdicción israelí, y que se ha saldado con la detención de 448 activistas. Entre ellos, 48 españoles, con personalidades como Ada Colau y cargos electos de Sumar y Podemos.
Mientras se dilucida la suerte de los detenidos, las últimas informaciones refieren una deportación en avión esta misma semana, el contundente ataque a la flotilla ha detonado el clamor contra Israel en todas las capitales españolas. Segovia no ha sido una excepción. En el Azoguejo se dio lectura a un manifiesto que pone en evidencia la ilegalidad del asalto israelí, que si bien se ha saldado sin víctimas ha conllevado el empleo de cañones de agua y granadas aturdidoras. También se ha reclamado una actitud más enérgica del ejecutivo de Pedro Sánchez en defensa de los activistas y en pro del respeto a la normativa internacional y de normalizar la ayuda humanitaria al pueblo gazatí. Igualmente, en la convocatoria se ha llevado a cabo un volcado de ideas para proseguir con la protesta, con propuestas que van desde el boicot a productos israelíes al mantenimiento de las protestas. Todo lo cual servido entre consignas contra Netanyahu, también contra los que en España defienden a Israel y, ya puestos, y si bien protestas más aisladas, contra Pedro Delgado, por recriminar públicamente a los comités de apoyo a Palestina la paralización de algunas etapas de la pasada Vuelta a España.
Eso por la tarde. Por la mañana, la movilización estaba en las aulas. La convocatoria de huelga en la comunidad estudiantil se ha saldado con un importante seguimiento en los institutos segovianos, con una media del 30% de huelguistas entre los cursos superiores de la ESO y Bachillerato.
Muestra de una sociedad hipócrita, partidista e interesada, que prefiere apoyar a terroristas antes que preocuparse por una amenaza verdadera para Europa, que es Rusia. Pero como son de los suyos les da igual que los rusos hayan provocado más muertes o que estén amenazando a otros países europeos, aparte de Ucrania. Y estos apoyando a quienes quieren acabar con Occidente, empezando por Israel, curiosa coincidencia.
3 octubre, 2025
No pude ir, orgulloso de las personas que se concentraron, todo mi apoyo.
https://www.lasexta.com/el-muro/antonio-maestre/criados-david-hatchwell-espana-empresario-sionista-donante-netanyahu_2025091068c1c6d5bf88027389798eb5.html
3 octubre, 2025
Yo estoy orgulloso de los 150.000 segovianos que no apoyan a los terroristas asesinos de Hamás, culpables del genocidio de “su” pueblo palestino e israelí. ¿Para cuando la siguiente batukada subvencionada en barcos: Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte, Nigeria, Congo…?
3 octubre, 2025
Los organizadores de esta mani pierden toda credibilidad desde el momento que no protestan por otros genocidios como el de cuba y Venezuela, donde la gente pasa hambre miseria y exilio..la gente que acude lo hace de buena fé,Bravo por ellos
Que expliquen también la relación de Hamas con la flotilla:
Saif Abu Kishk, miembro de la PCPA en España y director ejecutivo de la empresa de ciberseguridad Cyber Neptune, propietaria de varios de los barcos que participan en la actual flotilla Samud. «Hamás en Gaza se encarga de las actividades dentro de la Franja, mientras que Hamás en el exterior coordina las operaciones fuera, incluyendo la movilización y las provocaciones»
Israel y hamas son igual de sanguinarios, las víctimas los gazaties
3 octubre, 2025
Palestina, está de moda.
Nigeria?… dónde está Nigeria?.
https://www.elconfidencialdigital.com/opinion/javier-arnal/genocidio-cristianos-nigeria/20251002050000982239.html
3 octubre, 2025
Flota humanitaria?
Si no llevaban ni medicinas ni alimentos!!!
Un crucero por el Mediterraneo, con paradas estratégicas en puertos de moda, que no es mas que pura propaganda.
3 octubre, 2025
Al menos hemos visto algo bueno, a Ada Colau hablar en español y suplicar al Estado de España que la salven.
3 octubre, 2025
Tellado se ríe de los muertos de las cunetas, por culpa de los fundadores de su partido, y Ayuso, de los niños con la cabeza reventada de un balazo. Esto es la derecha. Menos mal que esta ultima no tiene hijos, y no se va a reproducir la maldad.
3 octubre, 2025
También mueren niños en Nigeria en otra limpieza étnica..por esos no te manifiestas en la calle ciudadana??.. hay la maldad…
3 octubre, 2025
Es fantástico leer cómo se retratan los clásicos comentaristas de esta comunidad.
Así hablan de un genocidio. Imagen cuando hablan de cosas menos importante.
3 octubre, 2025
Es fantástico leer como se retratan los clásicos comentaristas justificando el terrorismo, la violencia, si la hacen los suyos, el genocidio que les apetece ver y deseando eliminar a los que no piensan como ellos. Imaginen cuando hablan de cosas menos importantes.
3 octubre, 2025
Entonces ssegovianadas para cuando una manifestación por los derechos humanos en cuba,Venezuela,Nigeria además de palestina…??..más que nada para que no digan que justifican ese tipo de genocidio y violencia…
3 octubre, 2025
Creacción de Hamas:
https://www.abc.es/historia/israel-confeso-participacion-creacion-hamas-error-enorme-20231013202039-nt.html
Si, Israel financio, y deja financiarse a Hamas
https://elpais.com/internacional/2025-05-22/netanyahu-admite-que-el-gobierno-de-israel-envio-fondos-a-hamas-para-crear-division-con-la-autoridad-palestina.html
Es evidente que asi les sirve de excusa para destruir Gaza, y ocupar territorios. Israel sabia del ataque del 7-O (lo han reconocido) pero no creian que fuese de tal magnitud https://www.nytimes.com/es/2023/12/01/espanol/israel-plan-hamas-ataque.html
Acciones como la de la flotilla dan visibilidad a la situación, no obstante el objetivo de la flotilla era evidenciar que Israel bloquea el acceso a un mar que no le pertenece, llevaban viveres y medicinas,
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/por-que-interceptacion-flotilla-ayuda-a-gaza-es-clara-violacion-derecho-internacional_26320
deberian hacerse flotillas a Cuba, Venezuela, Corea del Norte… desde luego, deberian de ser impulsadas por las personas que reiteran mucho la situacion de esos paises para que de igual modo dar visibilidad.
4 octubre, 2025
