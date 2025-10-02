free web stats

La Policía Nacional realizó 188 servicios humanitarios en Segovia en el último año

La Policía Nacional en Segovia celebró este jueves la festividad de los Ángeles Custodios con un acto institucional presidido por la subdelegada del Gobierno, Marian Rueda, y el comisario jefe Miguel Ángel Martínez, en el que se reconoció la labor diaria de los agentes y se entregaron distintas distinciones.

Rueda destacó que la Policía Nacional es un cuerpo que trabaja para que “los ciudadanos vivamos con seguridad y en libertad”, poniendo en valor la “profesionalidad, compromiso y cercanía” de los efectivos. Según subrayó, en el último año se realizaron 188 servicios humanitarios, el 35 % dirigidos a mayores de 65 años.

En materia de seguridad, la subdelegada resaltó que la Policía Nacional esclarece cerca del 50 % de los delitos, alcanzando el 100 % en los delitos contra las personas, y recordó que la plantilla en Segovia está cubierta en un 91,5 %, con un 14,5 % de mujeres entre sus agentes.

Durante su intervención, también incidió en la labor contra la ciberdelincuencia y la violencia de género. En la capital segoviana se registran actualmente 106 casos activos en el sistema VioGén, atendidos por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM). Además, el Plan Director de Convivencia Escolar permitió impartir el pasado curso 159 charlas en centros educativos, mientras que el programa Ciberexpert@ formó a 340 alumnos de ocho colegios segovianos.

En cuanto a servicios a la ciudadanía, en los últimos doce meses la Comisaría de Policía ha expedido más de 12.300 DNI, 5.600 pasaportes y 4.100 Tarjetas de Identidad de Extranjeros, estas últimas con un aumento del 42 % respecto al año anterior. El nuevo vehículo integral de documentación (VIDOC) ha comenzado a desplazarse por la provincia, acercando estos trámites a los municipios.

Distinciones

En el acto se entregaron diez Cruces al Mérito Policial con Distintivo Blanco a agentes, además de otras dos a personas ajenas al cuerpo: la fiscal jefe provincial, María Inmaculada Martínez, y un teniente de la Guardia Civil. También se otorgaron siete menciones honoríficas a distintas personas e instituciones, así como distinciones a policías jubilados.

