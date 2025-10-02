El padrón de Segovia alcanza los 53.569 vecinos

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha destacado la evolución positiva del padrón municipal, que a fecha de 28 de septiembre alcanza los 53.569 habitantes. “Hablar de la evolución del padrón municipal es importante porque refleja un interés creciente por vivir en Segovia, donde los ciudadanos están seleccionando nuestra ciudad por la calidad de vida que tenemos en ella”, señaló el regidor.

Durante el mes de septiembre se registraron 162 nuevos empadronamientos, la tercera subida mensual más importante desde mayo de 2023. Los mayores incrementos se produjeron en febrero de 2024, con 277 inscripciones, y en enero de este año, con 168.

Desde el inicio del actual mandato municipal, la ciudad ha sumado 1.814 nuevos vecinos, una tendencia que Mazarías considera clave para alejar el riesgo de perder población. “Parece que estamos alejándonos del riesgo que tuvimos muy encima de nuestras cabezas y no hace tanto tiempo de perder población y quedarnos por debajo de los 50.000 habitantes, con los graves perjuicios y consecuencias administrativas y económicas que hubiera tenido esa barrera”, subrayó.

El alcalde se mostró satisfecho por la evolución del censo y reafirmó su voluntad de seguir impulsando medidas que refuercen la atractividad de Segovia como lugar de residencia.