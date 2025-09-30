free web stats

Conductor bebido y sin carné, investigado tras negarse a las pruebas en Segovia

Posted By on 30, Sep, 2025

La Policía Local de Segovia intervino este lunes en varios sucesos relevantes, entre ellos la detención de una persona por amenazas y atentado contra agentes de la autoridad.

Además, se instruyeron diligencias contra un conductor acusado de tres presuntos delitos contra la seguridad vial: conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a realizar las pruebas de detección y circular pese a tener retirado el carné de conducir por decisión judicial.

El parte policial recoge también dos denuncias por tenencia de perros potencialmente peligrosos sin licencia y otra por consumo de drogas en la vía pública.

Entre el resto de intervenciones de la jornada, los agentes registraron cuatro accidentes de tráfico —uno de ellos con un herido leve en la carretera de Riaza— y seis denuncias por exceso de velocidad en los controles realizados.

innoporc

Author: Redacción

Acueducto2. Noticias y actualidad de Segovia.

Share This Post On

Submit a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *