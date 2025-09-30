8 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha defendido en los micrófonos de Radio Segovia-Cadena SER la propuesta del equipo de Gobierno para rebajar impuestos en 2026, rechazada en el último pleno por todos los grupos de la oposición salvo Vox. El regidor calificó lo ocurrido como un “auténtico circo” y acusó al resto de partidos de bloquear la medida “para apuntarse una victoria política a costa de los ciudadanos”.

Mazarías lamentó que la oposición no presentara propuestas serias durante la Mesa de Tasas y que después remitiera sugerencias “por WhatsApp en tres líneas y sin estudio económico”. A su juicio, el rechazo supone “un secuestro a la ciudadanía, que lo único que entiende es que sus impuestos municipales no van a bajar en 2026”.

El alcalde aseguró haber llamado personalmente a todos los grupos para abrir un “espacio de encuentro” con el objetivo de alcanzar un consenso que permita aprobar una nueva ordenanza. “Lo que necesitamos son propuestas realistas, viables y que garanticen el equilibrio presupuestario, no ejercicios de demagogia”, afirmó.

Entre las medidas planteadas por el PP figuran una rebaja del 4% en el IBI urbano, reducciones en el ICIO y el impuesto de vehículos y bonificaciones en la tasa de basuras, un tributo que el Ayuntamiento debe repercutir íntegramente por exigencia estatal.

Sobre la polémica que rodea a la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, vinculada a una empresa que construyó 18 trasteros sin licencia, Mazarías lo consideró un argumento “artificial” para justificar la salida de los grupos de la oposición del pleno. “Me parece impermisible y una falta de respeto a la institución”, zanjó.

El regidor se mostró dispuesto a convocar un pleno extraordinario si se logra un acuerdo que haga posible aprobar la rebaja fiscal.