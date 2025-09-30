8 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha defendido en los micrófonos de Radio Segovia-Cadena SER la propuesta del equipo de Gobierno para rebajar impuestos en 2026, rechazada en el último pleno por todos los grupos de la oposición salvo Vox. El regidor calificó lo ocurrido como un “auténtico circo” y acusó al resto de partidos de bloquear la medida “para apuntarse una victoria política a costa de los ciudadanos”.
Mazarías lamentó que la oposición no presentara propuestas serias durante la Mesa de Tasas y que después remitiera sugerencias “por WhatsApp en tres líneas y sin estudio económico”. A su juicio, el rechazo supone “un secuestro a la ciudadanía, que lo único que entiende es que sus impuestos municipales no van a bajar en 2026”.
El alcalde aseguró haber llamado personalmente a todos los grupos para abrir un “espacio de encuentro” con el objetivo de alcanzar un consenso que permita aprobar una nueva ordenanza. “Lo que necesitamos son propuestas realistas, viables y que garanticen el equilibrio presupuestario, no ejercicios de demagogia”, afirmó.
Entre las medidas planteadas por el PP figuran una rebaja del 4% en el IBI urbano, reducciones en el ICIO y el impuesto de vehículos y bonificaciones en la tasa de basuras, un tributo que el Ayuntamiento debe repercutir íntegramente por exigencia estatal.
Sobre la polémica que rodea a la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, vinculada a una empresa que construyó 18 trasteros sin licencia, Mazarías lo consideró un argumento “artificial” para justificar la salida de los grupos de la oposición del pleno. “Me parece impermisible y una falta de respeto a la institución”, zanjó.
El regidor se mostró dispuesto a convocar un pleno extraordinario si se logra un acuerdo que haga posible aprobar la rebaja fiscal.
30 septiembre, 2025
La de Vox es la mano derecha de IU y no tiene luces ni para acabar el día y la de Ciudadanos va por ahí dando lecciones y no se sabe que será lo que dirá cada mañana. Con esos socios el Maza no saca una. Ya veremos.
30 septiembre, 2025
La oposición viene bien para quitarse el muerto
Vamos a ver,señor alcalde,empiece por decir quien ha subido los impuestos y cuanto, que porcentaje.Y luego diga que porcentaje quiere bajar
30 septiembre, 2025
El equipo de gobierno esta pensando en que malgastar la pasta que le han sacado a la gente con la subida de la tasa de basuras y del Ibi. Ya tiro el dinero en peatonalizar una calle que no hacia falta, en cogerse dos cochecitos, en poner una bandera… Y en mantener a la Sra. Serrano, que a la gente que iba en Horizonte Cultural demostro con creces hasta donde llegaba..
30 septiembre, 2025
Juas juas. estás muuuuy mayor. Y veo que tienes traumas acumulados de aquellas mañanas en el autobús. Supéralo, hombre. ¡Horizonte Cultural dice el tío!
30 septiembre, 2025
Joer, Horizonte Cultural. ¡Qué tiempos!
¿Qué pasó con esta señora y Horizonte Cultural?
30 septiembre, 2025
Te vas a quemar Zacarías, mándala a su casa porque va a ser tu tumba. No deis más problemas a la gente de los que ya tienen. Los problemas lejos.
30 septiembre, 2025
El que se presenta para gobernar y quiere gobernar en España, en una Comunidad Autónoma, en los Ayuntamientos o en el clud deportivo xxx, tiene que saber cuales son las reglas democráticas o parlamentarias. Hace falta mayoría para aprobar las ordenanzas, los reglamentos, las Leyes y cualquier otra medida del club deportivo xxx. Y el PP en el ayuntamiento no ha querido pactar con otro partido político una mayoría que de estabilidad a su Gobierno municipal.
Señores del PP y sus adláteres, como se dice coloquialmente “manolete manolete si no vales para esto para que te metes” Señor Mazarías, lo mismo, te sobra prepotencia a raudales, si se vuelve a presentar el fracaso está asegurado.
30 septiembre, 2025
Como a muchos políticos