La Federación de Castilla y León de Fútbol (RFCYLF) ha contestado a las declaraciones del diputado provincial de Deportes, Óscar Moral, quien esta semana defendió en radio que la nueva Superliga segoviana cuenta con “todas las garantías”.

En un escrito remitido a este medio, la Federación recuerda que es “plenamente consciente de las competencias que tiene tanto sobre el deporte federado como sobre el no federado, y también lo es de las competencias que tiene la Diputación Provincial de Segovia”, amparadas en la Ley 3/2019 de la Actividad Físico-Deportiva de Castilla y León. El organismo reclama al diputado que, para dejar tranquilos a los padres de los 1.300 niños inscritos, “haga públicos los seguros suscritos, toda vez que hasta la fecha no lo han hecho”, y cuestiona su conocimiento al considerar que lo que Moral denomina “DEBA” no es un seguro.

La Federación cita expresamente los artículos 32 y 33 de la citada Ley, que establecen la obligación de disponer de un seguro de accidentes y asistencia sanitaria y de un seguro de responsabilidad civil para todas las competiciones oficiales y no oficiales. Además, exige que se aclare el papel de la Diputación en la organización de la Superliga y qué órgano ha aprobado esa participación, en cumplimiento del artículo 22 de la misma norma.

“Si la Diputación solamente acompaña, como no se cansa de repetir el Sr. Diputado, no pasa nada porque pida a los que acompaña el cumplimiento de una Ley que debe conocer, porque ya ostentaba responsabilidad política cuando esta se promulgó”, añade la RFCYLF, recordando que fue aprobada por el mismo partido que sustenta al diputado.

El comunicado admite que cada club puede elegir la competición en la que inscribirse, pero advierte: “Quien actúa en competiciones oficiales federadas en esta RFCYLF no puede hacerlo simultáneamente en otras no oficiales”.

Estas consideraciones se producen después de que Óscar Moral defendiera que la Superliga —con 28 clubes y un centenar de equipos— arrancará este fin de semana con “todos los parabienes organizativos” y que los padres debían estar “totalmente tranquilos”.