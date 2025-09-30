Pancho Varona llega a La Lastrilla este sábado

El músico y compositor Pancho Varona recalará en Segovia el próximo sábado 4 de octubre con su gira Punto y Seguido 2025. El concierto tendrá lugar en la Sala Octavo Arte de La Lastrilla, donde ofrecerá un repaso a su amplia trayectoria musical.

Varona, conocido por su estrecha colaboración durante 40 años con Joaquín Sabina como productor, guitarrista, bajista y coautor de muchas de sus canciones, ha participado en más de 3.000 conciertos. Además, ha compuesto o trabajado con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Ana Belén, Miguel Ríos, Amaral, Hombres G, Ana Torroja, Christina Rosenvinge, Quique González o Pasión Vega.

El público segoviano podrá disfrutar en directo de algunos de los grandes clásicos que llevan su firma, como “Princesa”, “Y sin embargo” o “Peces de ciudad”.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de la plataforma entradium.com.