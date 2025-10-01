Cinco nuevos agentes refuerzan la Policía Local de Segovia

La Policía Local de Segovia cuenta desde este miércoles con cinco nuevos agentes que se incorporan como funcionarios de carrera tras completar su periodo de prácticas durante el verano. El acto de toma de posesión, celebrado en el antiguo Salón de Plenos del Ayuntamiento, estuvo presidido por el alcalde José Mazarías, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín, la concejala de Personal y Organización, María Carpio, y el Intendente Jefe de la Policía Local, Vicente Sanz Plaza, además de familiares y compañeros.

De los cinco efectivos, tres son mujeres y dos hombres. Tras jurar su cargo, el alcalde les trasladó un mensaje centrado en tres valores clave para el desempeño de sus funciones: lealtad, cercanía y colaboración. Mazarías subrayó que no hay nada que infunda más tranquilidad a los vecinos que “saber que tienen cerca a los agentes de la Policía Local”, y destacó la importancia de la coordinación con el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

De igual modo, la Diputación de Segovia ha celebrado un acto de toma de posesión en el Salón de Plenos del Palacio Provincial, en el que Miguel Ángel del Barrio asumió la Jefatura del Servicio de Recursos Humanos. Segoviano y con más de una década de trayectoria en la institución, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad, entre ellos la Jefatura de la Sección Jurídica de Asuntos Sociales y la Secretaría General del Museo Esteban Vicente.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, destacó el rigor y seriedad que Del Barrio ha demostrado en su trayectoria y valoró la oportunidad de que pueda compartir responsabilidades con el hasta ahora jefe accidental, Miguel Ángel Cristóbal, garantizando así la continuidad en la gestión.

En el mismo acto tomaron posesión Álvaro Martín como jefe de Sección de Gestión Presupuestaria y Control Financiero, y Rosa María Antona como jefa de Enfermería del CAPDI Los Juncos.