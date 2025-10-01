Los últimos Jerónimos celebran el centenario de la restauración de la orden

El monasterio de Santa María de El Parral, el último activo de la orden de San Jerónimo, celebraba ayer el centenario de la restauración de la orden, fundada en Castilla en el siglo XIV, que desapareció con la desamortización y se refundó en 1925 a cargo del beato Manuel de la Sagrada Familia. Hoy permanecen en El Parral los siete últimos frailes de una orden que se hizo famosa por la austeridad y espíritu penitencial y también por su implicación con Carlos I, que convirtió Yuste en su retiro tras abdicar, y Felipe II, que encomendó El Escorial (hoy regido por agustinos) a la Orden Jerónima y aúpo a los frailes a importantes destinos de gobierno del imperio español.

La celebración eucarística, retransmitida por Trece TV, ha estado presidida por el Obispo de Segovia, Jesús Vidal, acompañado por sacerdotes de la diócesis y de vecinas, así como por representantes de las órdenes benedictina y agustina, y de la Fraternidad Seglar Jerónima. La comunidad de la Orden de San Jerónimo ha estado representada por sus monjes: Fray Mauro, en nombre del prior del monasterio, Fray Andrés, de 94 años y que ha seguido la celebración desde su celda, y el padre Miguel Ángel Orcasitas, delegado de la Santa Sede para la Orden.

El acompañamiento musical ha estado interpretado por la Escolanía del Monasterio de El Escorial, con el niño solista Adrián Jia Rui Shi Ye como cantor.