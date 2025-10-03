4 Comments

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha vuelto a defender la propuesta del equipo de Gobierno para rebajar impuestos municipales en 2026, tras el rechazo de la oposición en el pleno de septiembre. El regidor calificó lo ocurrido de “fraude” al considerar que los grupos “no hicieron ninguna aportación, salvo Segovia en Marcha, y aun así votaron en contra”.

Mazarías se mostró especialmente crítico con la actitud de los partidos que abandonaron el salón durante la intervención de la concejala de Hacienda, Rosalía Serrano. “Salirse del pleno cuando la responsable del área está exponiendo el dictamen y luego votar en contra de la bajada de impuestos a los segovianos me parece increíble”, señaló.

El regidor aseguró que, pese al bloqueo, mantiene abiertas las conversaciones para alcanzar un acuerdo antes de mediados de octubre, fecha en la que podría celebrarse un pleno extraordinario. Explicó que el lunes de esta semana llamó personalmente a todos los grupos para pedir propuestas “realistas, eficaces y posibles”. Hasta el momento, solo Ciudadanos ha remitido un documento de más de veinte páginas con medidas, “muchas de ellas razonables y negociables”.

Por su parte, Segovia en Marcha fue el único grupo que hizo una propuesta en el pleno ordinario, consistente en rebajar entre un 50% y un 90% el IBI y el ICIO en reformas de primeras viviendas, que fue aceptada. “Lo demás fueron pretextos absolutamente inconsistentes”, reprochó Mazarías.

El alcalde subrayó que las conversaciones se desarrollarán “grupo por grupo, nunca de manera asamblearia”, y que el dictamen pasará previamente por la Comisión de Hacienda. “Aspirar a una aprobación unánime sería ingenuo, pero necesitamos propuestas serias para no repetir lo ocurrido”, concluyó.