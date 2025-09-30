La calle Pascual Marín, cerrada una semana por trabajos en la red de agua

El Ayuntamiento de Segovia, a través del Servicio Municipal de Aguas, va a proceder a reparar una avería en la red de distribución de agua en la calle Pascual Marín. Por este motivo, será necesario cortar el tráfico por esta vía desde su confluencia con la calle Doctor Hernando.

El corte se hará efectivo a primera hora de mañana martes, 30 de septiembre, y se estima que la calle permanecerá cerrada al tráfico al menos durante una semana.

Durante este periodo, la circulación de entrada al barrio se desviará por Doctor Hernando, ofreciendo como alternativa para el tráfico de salida la calle de los Silverios.

Asimismo, la línea 3 del transporte urbano modificará temporalmente su recorrido. Ante la imposibilidad de acceder a la calle Pascual Marín, la línea se desviará por las calles Tejedores y Los Silverios, retomando su itinerario habitual en la calle Doctor Hernando. Por este motivo, la parada ubicada en Pascual Marín se trasladará provisionalmente a la rotonda de la calle Tejedores.

Desde el Ayuntamiento se agradece la comprensión de los vecinos y usuarios ante las molestias que puedan ocasionar estos trabajos, necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del servicio de agua en la zona.