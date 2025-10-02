Segovia registra 80 desempleados menos en agosto

Segovia registró una notable bajada en las cifras del paro con un descenso de 80 personas, un 1.78%, respecto al mes anterior y se sitúa en 4.405 desempleados. Las cifras son mejores también que las de hace un año, con 259 personas desempleadas menos, un -5,55% respecto a septiembre del año pasado.

Los 80 parados menos dejan el total de desempleo con 4.405 personas inscritas en las listas de demandantes en el Ecyl.

De este modo Segovia cuenta con 2.635 mujeres y 1.770 hombres en situación de desempleo, según los datos del Ecyl. La mayoría pertenecen al sector servicios (3.280), seguidos del sector Industria (275), Construcción (240), y Agricultura (189). En todos ellos se han registrado bajadas en el número de parados. Sólo subió algo, en el colectivo sin empleo anterior, que contabiliza 419 personas, 7 más que el mes pasado.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, los datos desvelan un descenso en el último mes, de 1.033 personas menos afiliadas, pero un aumento en el periodo de un año, con 2.071 personas más que en septiembre de 2024. El total de afiliados a la Seguridad Social en estos momentos e de 70.021.

Desde la FES, el presidente Andrés Ortega, valora positivamente este leve descenso, especialmente en un mes tradicionalmente negativo para el empleo debido al fin de la campaña estival y la consiguiente finalización de numerosos contratos ligados a esta temporada. No obstante como viene siendo habitual, Ortega pone la nota discordante en esta bajada, pues según advierte, “la evolución del empleo continúa condicionada por factores como la incertidumbre política y económica, la elevada presión fiscal, la rigidez normativa y la inestabilidad institucional, que están frenando la inversión empresarial”.

En este contexto, se apuesta decididamente por el refuerzo del Diálogo Social, el impulso de la innovación y la digitalización, así como por la “adopción de medidas que fomenten el talento como pilares fundamentales para consolidar un mercado laboral más dinámico, competitivo y sostenible”.

Todo ello permitirá generar seguridad jurídica y confianza, eliminando barreras que obstaculizan las decisiones de inversión y facilitando así el crecimiento económico y la creación de empleo.