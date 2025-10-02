Segovia llevará al pleno de octubre la nueva ordenanza de bajas emisiones

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado la aprobación en Junta de Gobierno de la modificación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PEMUS) con el fin de adaptarlo a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 e incorporar la zona de bajas emisiones (ZBE).

El regidor recordó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló en mayo la ordenanza de la ZBE por un defecto de forma en su tramitación, ya que el PEMUS vigente databa de 2008 y no contemplaba la nueva normativa. “La sentencia reconocía que el contenido de la ordenanza estaba bien elaborado, pero señalaba que antes de aprobarla era necesario que estuviera incluida en el PEMUS”, explicó.

Mazarías subrayó que Segovia no es un caso aislado, ya que numerosos ayuntamientos se han visto en situaciones similares. El objetivo ahora es llevar la nueva ordenanza al pleno de octubre, para que se someta a exposición pública y pueda entrar en vigor antes del 30 de diciembre, plazo límite para mantener las subvenciones comprometidas. “Andamos mal de tiempo, pero el Ayuntamiento no puede ser responsable de una reducción o rechazo de la subvención, porque nosotros ya teníamos implantada la medida desde hace meses”, defendió.

El alcalde adelantó que el Consistorio ya tramita el contrato para redactar un nuevo Plan de Movilidad adaptado a los desarrollos urbanos e industriales de la ciudad, que sustituirá al de 2008.

Respecto al sistema de control de tráfico, Mazarías confirmó que está “en pleno funcionamiento” y que la Policía Local puede acceder ya a los datos captados por cámaras y dispositivos.