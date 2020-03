Pues claro que solo sí es sí

La presentación de la nueva Ley de Libertad Sexual ha dejado patente y manifiesta la necesidad de más feminismo y más cambios profundos en nuestra sociedad si queremos alcanzar una igualdad real.

Puede que este anteproyecto no sea perfecto, puede que se tengan que corregir muchas cosas en el camino. También puede que la ultraderecha de nuestro país, aquella amante de la libertad económica pero temerosa de los derechos sociales, en su política de impugnación, tramite cualquier recurso bajo cualquier excusa para retrasar al máximo posible la ampliación de derechos para las mujeres.

No han sido solo los comentarios suscitados, sino que la propia filtración por parte del Ministerio de Justicia del informe técnico realizado a la ley, ha mostrado una realidad bastante invisible en todos los ámbitos y áreas de la sociedad, como es la tutela paternalista de todo aquello que hacen y dicen las mujeres.

Cabe recordar que las instituciones están llenas de informes jurídicos que intentan mejorar los textos, que realizan alegaciones, que advierten de incongruencias, de solapamientos con otras leyes, de la posible invasión de competencias e incluso avisos de inconstitucionalidad, pero casi nunca salen a la luz, no sea que pudieran sacar los colores a más de un hombre consejero o ministro.

Esto solo ha sido un ejemplo, uno más, de cómo el sistema quiere seguir tutelando a las mujeres, decirles cómo tienen que pensar, que tienen que escribir, o cómo tienen que ser las leyes que amplíen sus derechos.

Y si esto ha ocurrido en una esfera tan pública como la política, por parte de un sector que se autodenomina feminista, creo que no nos podemos hacer una idea de todo aquello que sucede con lo invisibilizado, con lo precario, y en ese mundo que no sale a la luz, y que no ocupa horas y horas de tertulias. Por ejemplo ¿Cuánto tiempo se ha dedicado en hablar de las 14 mujeres que han sido asesinadas en lo que va de año? Más bien poco, no vaya a ser que se nos olvide expandir el pánico del coronavirus (mucho menos invasivo que el “patriarcavirus” como lo han denominado algunas feministas) o se nos pase la oportunidad de poder meternos con la ministra “podemita” de turno.

Mientras se habla de lo mal que lo hace el Ministerio de Igualdad y su titular Irene Montero, o si #SolasyBorrachas es un buen eslogan o no, la cruda realidad es que todavía las mujeres sienten miedo al volver a casa solas, siguen siendo juzgadas por lo que hacen, por lo que dicen, por cómo visten. Mientras que a lo hombres nunca nadie les va a preguntar si estaban borrachos cuando de vuelta a casa les robaron el móvil o la cartera. Incluso su ebriedad puede que sirva de justificación en una violación o agresión.

Los debates, las tertulias, en general los medios de comunicación han competido para ver quién daba el titular mas morboso o el comentario más sarcástico, apelando al “incluso en el matrimonio” cuando se habla de relación no consentida. Y lo hacen sin saber, ni pensar en esa realidad más desconocida, donde sí, “incluso” en el matrimonio, son violadas porque forma parte de la dominación y sometimiento de la violencia en el ámbito de la pareja.

Es cierto que la ley en sí no servirá para nada si no va acompañada de otras medidas, pero sería de un miopía tremenda no reconocer el gran avance que supone para las mujeres. Además ha servido para ejemplificar el modelo de vida que subyace en nuestra sociedad que no es ni mucho menos igualitario. Un modelo que quiere invisibilizar el dolor, la precariedad, la dominación de las mujeres, y que piensa que todo está conquistado porque podemos trabajar, votar o incluso ser Ministras. Una parte de la sociedad que ha normalizado e interiorizado conductas y violencias machistas.

Así que sí, mientras todo esto siga ocurriendo, la conquista de la igualdad no ha terminado ni termina en un 8 de marzo, ni con una ley, ni con una afirmación, sino que las mujeres tenemos que seguir ampliando nuestros derechos, con leyes o con las movilizaciones que sean necesarias Se lo debemos a las que fueron, por nosotras y por las que vendrán.