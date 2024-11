“¿Por qué ahora soy el problema?” Nuria Fernández carga contra el PP de Cuéllar

“Que el quinto sea el problema, dice mucho de los cuatro primeros”. Así comienza Nuria Fernández, concejala del Ayuntamiento de Cuéllar, al expresar su reacción tras el reciente anuncio del Grupo Municipal del Partido Popular que afecta su continuidad dentro del grupo. Según Fernández, el pasado 6 de noviembre se le solicitó en una reunión que entregara su acta de concejal, las llaves de la sede del partido y las claves de las redes sociales. “Fue una sorpresa absoluta”, afirma, “nunca recibí ninguna comunicación previa, advertencia o señal de descontento sobre mi participación”. En ese sentido, asegura que las justificaciones que le han dado son “falsas, carentes de fundamento y sin prueba alguna”.

Fernández ha pasado por dos bajas médicas en los últimos meses, tras sufrir una operación de pie en abril y una infección en septiembre. “He hecho todo lo posible por mantener mi actividad como concejal dentro de mis limitaciones, asistiendo de manera telemática a plenos y comisiones, lo cual agradezco al señor Fraile”, explica, mostrando su compromiso con sus responsabilidades. No obstante, destaca que en la reunión del 6 de noviembre, esta modalidad de participación le fue recriminada: “Parece que ver mi cara en la pantalla molestaba a algunos miembros, porque de otra forma no se entiende que ahora se me acuse de falta de compromiso, trabajo o responsabilidad”.

Además, Fernández aclara que, desde el principio, su presencia en la lista electoral del Partido Popular fue acordada como “de transición”. Por eso, su posición era la quinta, para dar mayor visibilidad a los miembros nuevos y que los ciudadanos se identificaran con ellos. “Mi participación, por acuerdo, debía ser menor. Que ahora me recriminen mis ausencias a eventos institucionales, especialmente cuando estuve de baja médica, no tiene ningún sentido”, añade.

También señala que en las reuniones semanales, al no poder desplazarse a Cuéllar por razones médicas, solicitó una participación telemática que fue negada. “Esto me excluyó automáticamente de esos encuentros”, explica. La falta de empatía de sus compañeros le ha decepcionado profundamente: “Los valores que siempre hemos defendido en el Partido Popular se han visto opacados. Siento que soy la cabeza de turco en una decisión que puede tener segundas intenciones”.

Fernández recuerda que su relación con el Partido Popular comenzó en 1988 y que en sus doce años como concejala nadie había cuestionado su lealtad y compromiso. “No entiendo la falta de confianza que dicen que existe, cuando mis decisiones siempre han sido consensuadas. Nunca rompí la disciplina del partido”, declara.

Por ahora, se compromete a mantener su acta y trabajar desde el Grupo Mixto: “No puedo renunciar a ella. Por responsabilidad y compromiso, seguiré luchando por el beneficio de los vecinos, que es lo que me mueve”, concluye, agradeciendo el apoyo de compañeros del grupo municipal que, asegura, están tan sorprendidos como ella.