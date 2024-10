¿Otra vez una burbuja y el pelotazo?

Ahora al PP, le ha entrado la fiebre, de intentar aparentar preocupación por los problemas de la ciudadanía, en los titulares de prensa, ya que después cuando lees el contenido, la preocupación aumenta por las repercusiones negativas de sus propuestas. Propuesta sobre vivienda o Ley de familias, son ejemplos.

En un tema de primer nivel de preocupación ciudadana como es la vivienda, si no fuera tan serio, parecería un sainete. En primer lugar, es necesario explicar, que las competencias son autonómicas (art. 70.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, como competencia exclusiva). Las Comunidades del PP, no quieren aplicar la actual Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda y declarar zonas tensionadas de alquiler (Segovia es una de las ciudades españolas con precios más altos) y además nunca apostaron por políticas publicas de construcción de vivienda protegida con el número adecuado, que sujete los precios de la vivienda nueva. Escuchar a Mañueco ahora hablar de su plan de vivienda, es faltar al respeto a la inteligencia de la ciudadanía de la comunidad, cuando sus actuaciones son solo simbólicas y veremos si llegan a un puñado de municipios nada más.

Es decir, intentan volver a la época del pelotazo urbanístico y la burbuja inmobiliaria de Aznar, con la declaración de todo el suelo urbanizable y las prácticas corruptas que después comprobó la ciudadanía. Estaremos atentos a la votación que realicen los populares en cada parlamento autonómico, sobre la prohibición de las enajenaciones de suelo público y vivienda de protección oficial, que los socialistas proponemos. Recuerdan la venta de viviendas públicas a fondos buitre en Madrid, pues eso, pretenden la vuelta a la burbuja y el pelotazo, que es donde se manejan bien y obtienen beneficios los de siempre.

Sobre la ley de familias, envuelta en titulares llamativos, hay un debate profundo ya que el PP propone que no sea obligatorio tomar las primeras seis semanas de permiso justo después del nacimiento, pero esquiva los debates sociales y feministas sobre los roles de género, acabar con la brecha salarial, el reparto de los cuidados, o atender las necesidades de un bebé. Cuidado con despreciar estas cuestiones, que sin duda empeorarían la situación actual.

Pero durante estos días, también se ha producido una situación que vuelve a poner en entredicho al alcalde de la ciudad de Segovia, el Sr. Mazarías, ya que una vez más su partido le deja sólo y frente al abismo, en su capricho de evitar la llegada del CITAR, como centro de referencia de la formación profesional en nuestro país, en el edificio del CIDE. Las cortes de Castilla y León por unanimidad, y con los votos favorables del PP, aprobaron el viernes una iniciativa socialista para que la Junta apoye la instalación del Centro de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento de la Formación Profesional en el edificio del CIDE de Segovia. Así que el capricho de hacerse un despacho lujoso y alejado del mundanal ruido de la plaza mayor, para Mazarías en el CIDE, ya no tiene el apoyo ni de su partido. No caben excusas, el edificio del CIDE, debe acoger y con la superficie comprometida el Centro de Innovación de la Formación Profesional y no esa chapuza de dejarlo sin espacio, y sin posibilidades de futuro, para empresas y profesionales. El “pelotazo de Mazarías en el Cide”, ya no lo respalda nadie. Así que rectifique, para después no tener que arrepentirse toda la ciudad.