5 Comments

Los meses de verano han sido siempre aprovechados por la clase política bien para descansar de la beligerancia dialéctica o para aprovechar la calma tensa y acometer reformas que no provoquen mucha oposición. El mayor ejemplo de esto último siempre lo hemos tenido en la reforma del artículo 135 de la Constitución realizada en un mes de agosto y que marcó y sigue marcando el futuro de toda la población.

Quizá haya sido esta supuesta inercia estival lo que ha llevado a la Junta de Castilla y León y en concreto a la Consejería de Sanidad a seguir empeñada en la reforma de la Atención Primaria en el medio rural, eso sí apoyada por diferentes cargos que han aprovechado también este periodo para, como siempre, hacer tragar a la ciudadanía con ruedas de molino.

En julio leíamos como el gerente de Atención Sanitaria de Segovia insistía en que no se iba a eliminar médicos en la provincia y que no se iba a producir ningún recorte económico. En agosto el delegado de la Junta de Castilla y León en Segovia escribía un artículo sobre la necesaria reforma de la Atención Primaria en el medio rural con la premisa de que ante un déficit de profesionales (la culpa nunca es del Gobierno Autonómico) era necesario acometer esta reforma para seguir garantizando el servicio de Atención Primaria en el medio rural.

Mientras tanto los vecinos y vecinas de la provincia de Segovia contradecían estas palabras. Numerosos han sido los carteles que han circulado por redes sociales denunciando el cierre de consultorios en distintos municipios así como numerosas han sido las concentraciones y manifestaciones que han recorrido estas localidades en contra de la reforma propuesta.

Aunque la carencia de profesionales es una realidad que no podemos obviar no nos podemos quedar ahí y pensar que ante esto no existen soluciones políticas. La carga de trabajo a la que se están enfrentando junto con los recortes económicos puede que no sean atractivos para fidelidad a nadie y quizá sea porque la Atención Comunitaria y Familiar ya no es ni Familiar ni Comunitaria ya que las cargas de trabajo, los recortes y la falta de personal en centros de salud hacen imposible que así sea.

Según datos de sindicatos de los más de 200 contratos de fidelización que se ofrecieron para Atención Primaria por parte la Junta de Castilla y León durante el último año tan solo 1 de cada 4 fue aceptado. Así que la fidelización no solo tiene que ver con salarios sino con otras condiciones laborales que puedan atraer a estos profesionales. No en vano según la publicación del propio Ministerio de Sanidad no existen entre los 2.000 primeros nadie que haya elegido provincias como Segovia o Soria en su primera opción ya sea de la especialidad de Familia o cualquier otra. Y no solo eso sino que además como han denunciado los propios colectivos Castilla y León se sitúa como la Comunidad de toda España con más renuncias en esta especialidad con un 6%. Así que sí parece que la fidelización tiene que ver con otros factores.

Pero el verano no solo sirve para intentar acometer reformas con la menor oposición posible sino que también para poner los puntos sobre la íes a algunas otras cuestiones que se han debatido durante el curso político, como ha sido en este caso y por desgracia el incendio de Ávila.

No será por dicho centenares de veces que los incendios se previenen en invierno algo que llevan también denunciando los colectivos año tras año. Pero este año la cosa, por desgracia ha sido peor. Más de 20.000 hectáreas han ardido en Ávila en uno de los incendios más graves que se recuerdan durante los últimos años en nuestra Comunidad y por supuesto uno de los más graves de este verano.

Pero esto cobra especial relevancia si recordamos que este mismo abril la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León denunció y pidió la retirada del Plan Sectorial de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y León aprobado por Decretazo por ello gobierno autonómico. Entre las carencias del mismo se encontraban un presupuesto irrisorio y la necesidad de más personal.

La Plataforma lleva denunciando años la necesidad de parques comarcarles o provinciales tanto a la Junta de Castilla y León como a las diferentes Diputaciones ante la necesidad y el peligro que supone que provincias como Segovia o Ávila tan solo cuenten con un parque de bomberos profesional situado en la capital de provincia.

Como siempre la sociedad civil demostró estar más organizada y ser más rápida que cualquier administración en la respuesta colectiva de ayuda y colaboración, pero como siempre la cosa no quedó solo en la catástrofe en sí sino que además el Consejero de Fomento trató de minimizar el desastre. Mientras el Sistema Europeo de Información sobre incendios forestales Copernicus situaba la superficie quemada en más de 20.000 hectáreas, Juan Carlos Suarez Quiñones no quería ni nombrarla sino que se limitó a las “más de 12.000”.

No solo el covid ha hecho atípico este verano, que también, parece que los veranos “plácidos” para los dirigentes políticos ya no existen. Se prevé un otoño movido al que la distorsión de la realidad a través de los medios de comunicación a la que están acostumbrados puede que ya no les sirva.