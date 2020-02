‘No más mierda alerta’ del contaminante abandono de la planta de Fuentepelayo

La plataforma ciudadana No Mas Mierda ha solicitado a la consejería de Medio Ambiente la revocación de las tres autorizaciones medioambientales otorgadas por la Junta a la planta de compostaje de Fuentepelayo. A la vez la plataforma solicita la retirada y entrega a gestor autorizado de la totalidad de las basuras pendientes de procesado que desde hace años se amontonan en el interior de la instalación.

Han pasado ya cuatro años desde que tanto Medio Ambiente como la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental se suspendiera las actividades de la planta al tiempo que requerían a la empresa titular de la instalación, Agramam, Agrogestion y Aplicaciones Medioambientales, la retirada y entrega a un gestor autorizado de la totalidad de los residuos pendientes de procesado. El requerimiento no fue ejecutado por Agramam, que mantiene en abandono la planta y todo lo que ella queda, incluyendo toneladas de residuos pendientes de procesar. La empresa no cuenta con personal trabajando en Fuentepelayo desde finales de 2016. Teóricamente, sin embargo, tampoco hay constancia de cese de actividad pues la empresa no ha presentado la comunicacioón previa de cese de actividad, ya sea temporal o definitivo, ante el Ayuntamiento de Fuentepelayo.

Pero según denuncia No Más Mierda las instalaciones tienen actualmente los cerramientos rotos por lo que hay un libre acceso al interior, con el consiguiente riesgo para las personas y los animales. “Hemos observado que la zona de descarga y premezcla esta encharcada, y que las balsas objeto de la licencia ambiental municipal de junio de 2010, se encuentran a punto de rebosar. Con las lluvias ya se han producido varios momentos de rebosamiento y de circulación del agua por el interior de la planta y saliendo a su exterior contaminando el suelo y el agua de escorrentía y subterránea. El sistema de lixiviados funciona incorrectamente bien por defecto de diseño o bien por falta de mantenimiento”, explica la plataforma en un comunicado.