No es la educación, son los privilegios

Después de cientos de comparecencias los diferentes grupos de trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados están llegando a sus conclusiones.

Y aunque han faltado muchas voces, la verdad es que las diferentes intervenciones han servido, al menos, para visibilizar, reclamar y exponer, las decenas de reinvidicaciones que aún no habían conseguido pasar el filtro de los leones.

Algunas medidas que saldrán de esta comisión ya son conocidas. Algunos medios ya se han aventurado a tildar las enmiendas o documentos de tener “tintes ideológicos” ¿Pero acaso el cómo salir de esta crisis no es ideología? Apostar por las personas, por los servicios públicos, y que está crisis social y económica no la paguen los de siempre, es pura ideología.

Sin ir más lejos, el ejemplo lo encontramos en la decisión del Gobierno para que los fondos covid no vayan destinados a la escuela concertada. Pura ideología. La defensa de lo público frente a lo privado.

Sin irnos muy atrás, en concreto hace un año, en esta misma sección recordábamos como, Castilla y Leòn, amparada bajo el mantra de control del déficit y deuda pública, congeló e incluso disminuyó la partida presupuestaria destinada a Educación. Un presupuesto que desde 2010 ha ido dismimuyendo hasta situarlo en la actualidad 8 puntos por debajo del del de hace diez años.

Un presupuesto que mientras disminuía en lo global, no lo hacía en lo concertado. Y por lo tanto sufriendo este impacto principalmente la escuela pública: aumento del número de alumnado por aula, disminución de personal, congelación salarial, aumento de horas, supresión de líneas educativas, recortes en personal de apoyo y un largo etecetera de agravios comparativos.

No se les ha visto protestar porque muchas Comunidades Autónomas se hayan negado a reducir alumnado en clase, o porque no quieran contratar más personal de cara al próximo curso. Pero sí lo hacen porque los fondos destinados a las Comunidades Autónomas para paliar los efectos sociales de la crisis del Covid, no puedan ir destinados a la escuela concertada. Pues también pura ideología, aquella donde la defensa de lo público no supone una defensa prioritaria.

Amparados bajo el mantra de la “libertad de elección de los padres” o “allí donde no llega la pública” llenan entrevistas, tertulias e informativos con argumentos falaces. Ya lo dijo la Ministra Celaá “la libertad de elección de los padres no emana de la Constitucion”, mientras sí lo hace el derecho a la educación.

En relación al “allí donde no llega la pública” ¿podemos creerlo, mientras vemos cómo cierran las líneas de los colegios y centros de nuestros barrios o pueblos?

En definitiva, lo que reclaman y por lo que se enfadan, es por la perpetuación de unos privilegios. No les importa nada más. Ya que si lo hicieran, harían más y hablarían menos: revirtiendo los recortes, o haciendo los cambios necesarios que la pandemia ha mostrado como urgentes.