Miguel Merino da un toque de sabor a las comidas populares

Con la llegada del verano, se piensa en fiestas, eventos al aire libre y, especialmente, en las comidas populares, que cobran un protagonismo destacado en las programaciones de los pueblos de la provincia. Miguel Pérez Merino, de 41 años y vecino de Segovia, lleva meses trabajando en su proyecto profesional y ha dado grandes pasos para que las comidas populares tengan un toque especial. El ‘Chef Merino’ nos abre las puertas de su casa y nos cuenta lo que espera para la temporada estival.

¿Cómo empezaste en el mundo de la cocina?

Llevo cocinando prácticamente toda la vida, desde antes de los 18 años. Ya entonces notaba que me gustaba el mundo de la cocina. He trabajado en varios restaurantes segovianos durante más de 20 años y caterings; y no he dejado de cocinar, aunque he ido compatibilizando esta actividad con otros trabajos. Hasta que hace unos meses, que decidí lanzarme por mi cuenta. Veía un momento perfecto y era el paso natural que tenía que dar en mi carrera profesional.

La presión de cocinar para tanta gente…

Al llevar haciéndolo toda la vida, uno ya tiene sus trucos y lo tiene controlado, pero siempre quedan esos nervios buenos, de tensión y de concentración, que te mantienen alerta y te hacen querer que todo salga siempre a gusto del cliente. Lo más importante es que la gente quede contenta.

Supongo que el tema de la higiene es fundamental…

Sobre todo el tema del pescado y marisco, siempre utilizamos productos congelados, lo cual es muy importante debido a las intolerancias y cualquier otro problema que pueda surgir. El producto fresco siempre se compra en el día para asegurarnos de que esté en su punto. En los últimos tiempos, las intolerancias alimentarias se han vuelto más evidentes y estamos siempre preparados para ofrecer comidas para celíacos y otros casos similares. Prácticamente todas nuestras comidas pueden ser disfrutadas por personas con estas intolerancias. Es importante considerar a todos. En caso de que alguien no pueda comer algo en particular, siempre preparamos otra opción. Con Merino, nadie se queda sin comer (risas).

¿A cuanta gente puedes dar de comer?

Comidas desde 50 personas o menos hasta mil y pico personas sin problema. Arroces, calderetas, judiones, cocidos, hamburguesas, macarronadas, patatas guisadas, huevos con chorizo, barbacoas… todo lo que pueda hacer, se hace, sin problema.

El plato estrella de Chef Merino… Las paellas. Las doy buen punto y la gente queda muy satisfecha o eso me transmiten. Estoy muy orgulloso del trato que le damos a este plato.

¿Cómo te organizas cuando hay un evento de gran envergadura?

Es especialmente importante tener el material bien preparado y todo el instrumental a punto. Las comidas se hacen al 100% en el momento; no llevamos nada preparado y cocinamos delante de todos para que puedan ver perfectamente la calidad de nuestro producto y la profesionalidad de nuestro equipo. Como siempre decimos, la gente solo tiene que sentarse y disfrutar. A veces alguien se acerca para preguntar sobre la comida o el equipo, y nosotros ofrecemos total transparencia. El tratamiento adecuado del producto es siempre nuestra máxima prioridad.

Una anécdota cocinando…

En un pueblo estábamos haciendo una paella y antes de repartir ya vimos que se acercaba una nube, aunque hacía buen tiempo. Cada vez que mirábamos, la nube se acercaba más y más. Una de las paelleras pudimos repartirla; luego empezó a llover fuerte, pero conseguimos salvar la otra para que la degustara todo el mundo, usando sombrillas, mantas y plásticos como pudimos. Al terminar, la gente nos dio un fuerte aplauso por cómo salvamos la situación entre todos. Comió todo el mundo, que es lo más importante.

¿Qué te espera durante estos meses?

Llega el verano que es lo más fuerte y todos los fines tenemos muchos eventos. El más fuerte este verano será en San Lorenzo en las fiestas que cocinaremos para más de mil personas en distintos platos. Un sitio donde podrán encontrarme y el cuál va a ser un reto maravilloso. También en Navalilla, Segovia durante las fiestas en eventos deportivos, Espirdo, Tizneros, la tajada de San Andrés en septiembre… viene fuerte la temporada y con ganas de que la gente quede muy contenta.

Dónde te pueden contactar Chef Merino…

Pueden encontrarme en el 686252395 o en el correo electrónico miguelperezmerino82@gmail.com todo a nombre de Comidas Populares Merino. Siempre a vuestra disposición.