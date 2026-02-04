El Ayuntamiento de Segovia ha organizado para este próximo jueves, 5 de febrero, entre las 11.00 y las 14.00 horas, una jornada de puertas abiertas dirigida a las empresas interesadas y a las personas y entidades que están concurriendo en el proceso de licitación de los puestos del Mercado Municipal de los Huertos, con el fin de que puedan conocer de primera mano las nuevas instalaciones.

El objetivo de esta iniciativa es facilitar información directa y resolver dudas sobre las características de los siete puestos disponibles, ofreciendo a comerciantes, autónomos y empresas interesadas en concurrir a la licitación todos los detalles necesarios para valorar su participación e implantación de actividad comercial en esta infraestructura municipal.

Las nuevas instalaciones ofrecen espacios modernos, accesibles y adaptados a las necesidades actuales del comercio local, dotados de servicios básicos y zonas comunes que favorecerán la actividad comercial y el encuentro con el público. Las áreas disponibles incluyen puestos individuales con posibilidad de uso para comercio, servicios y hostelería, así como zonas comunes para actividades complementarias.

En estos momentos, está abierto el proceso de licitación de los siete puestos de este mercado, concesiones individuales, en principio, a 15 años, con un canon mensual que oscila entre los 459,5 euros del local más pequeño y los 525 euros para el más grande.

El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 16 de febrero, y el objetivo del equipo de Gobierno es adjudicar los contratos de concesión en un periodo de 10 días para que, a partir de entonces, los adjudicatarios puedan acondicionar los locales a su modelo de negocio en un plazo de dos meses, puesto que se entregarán diáfanos, sin acabados interiores, pero sí con instalaciones básicas

Estas infraestructuras forman parte del proyecto de impulso al comercio local en la ciudad, que busca revitalizar el tejido económico urbano mediante espacios atractivos, funcionales y competitivos.

Este espacio contribuirá a dinamizar el comercio local, y proporcionará un servicio cercano tanto a los residentes del recinto amurallado como al visitante ocasional.

La renovación del Mercado Municipal de los Huertos fue uno de los proyectos incluidos en la iniciativa “El Buen comercio” para el apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de comercialización, cofinanciada el 80% por el Gobierno de España con fondos de la UE.