Un herido tras un atropello junto al Hotel Cándido

Una persona resultó herida este martes tras un atropello ocurrido en la calle Comunidad y Tierra de Segovia, según el parte de intervenciones facilitado por la Policía Local de Segovia. El suceso tuvo lugar a las 07:53 horas y en el mismo se vio implicado un turismo.

Además del accidente, la Policía Local llevó a cabo cortes de tráfico en varios puntos de la ciudad, entre ellos la carretera de Valdevilla, en el tramo comprendido entre la glorieta de la carretera de Palazuelos y la calle Procuradores del Común, así como en el Paseo del Obispo, la calle Romero, la calle de la Canaleja y la calle María Zambrano.

En el ámbito sanitario, los agentes intervinieron en tres servicios gestionados a través del 112, dos de ellos con traslado al Hospital General de Segovia y un tercero con alta voluntaria.

Durante la jornada se realizó también un control de velocidad, en el que se detectó una infracción, y se practicaron dos detenciones: la de un varón con una orden de búsqueda, detención y personación en vigor, y la de una mujer por atentado contra agentes de la autoridad.

Asimismo, la Policía Local tramitó dos denuncias relacionadas con la Ley de protección de los animales de compañía, una por no recoger los excrementos de un animal y otra por la presencia de animales sueltos sin vigilancia.